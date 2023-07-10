الثلاثاء 11 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«كلمة» يُصدر الدليل العمراني لدولة الإمارات

«كلمة» يُصدر الدليل العمراني لدولة الإمارات
11 يوليو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«مبادرة مجانية» للمتقاعدين في «صيف أبوظبي الرياضي»
"الأرصاد" يحذر من تدني الرؤية بسبب الرياح المثيرة للغبار

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة، في مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب «الدليل العمراني لدولة الإمارات العربية المتحدة»، لمؤلفيه هِنْدرِك بُولِيه وجان ديموغ، وترجمها د. موسى الحالول، وراجعها عمر الأيوبي.
ويشكّل الكتاب مرجعاً قيّماً يُقدّم للقارئ معلومات موسّعة وتفاصيل حول أهم المعالم والأبنية المعمارية الحديثة في دولة الإمارات، إذ يُلقي المؤلّفان الضوء على مختلف المعالم والمباني المعمارية المميّزة في الدولة، بالإضافة إلى المعماري أو الشركة التي أبدعت في تصميمها.
وكان الكتاب قد صدر أصلاً باللغة الألمانية، ثم نُشر بالإنجليزية عام 2016. ويتألّف الكتاب من مقدّمة وسبعة فصول خُصِّص كل منها لإحدى الإمارات السبع. وهناك ملحقٌ وافٍ من الخرائط ومسرد للمصطلحات المحلية الواردة في الكتاب وقائمة بأسماء المشاريع العمرانية والشركات الهندسية التي ساهمت في النهضة العمرانية في دولة الإمارات.
ويستعرض الكتاب التنوّع الكبير الذي تمتاز به العمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فبالإضافة إلى المباني الشهيرة التي حطمت الأرقام القياسية في أبوظبي ودبي، والصروح ذات الطابع التقليدي الجديد في الشارقة، يمكن أن تجد منشآت فاخرة ومشاريع عصرية أيضاً في الإمارات الأخرى. وعلاوة على ذلك، هناك أمثلة عديدة على الجيل الجديد من العمارة الإماراتية التي تركّز على الاستدامة والمحافظة على تقاليد البناء المتنوّعة.
ويضمّ هذا الدليل المعماري أكثر من 200 مبنى ومشروع في دولة الإمارات، ويزوّد القارئ بكافة المعلومات حول المنشآت ذات التقنية العالية المذهلة بالإضافة إلى المشاريع العربية الإسلامية. ويُستكمَل بمقابلات مع معماريين دوليين ومحليين، وبمقالات ثريّة بالمعلومات عن الثقافة والتاريخ.
وهندرِك بوليه، مهندس مشاريع معمارية وباحث حضري ومؤلّف مجموعة واسعة من المنشورات المتخصصة.
أما جان ديموغ، فهو مراسل ومحرّر علاقات عامة وكاتب سيناريو لشركات نشر وطنية وعالمية ومؤسسات ومشاريع في ألمانيا وأفغانستان والفلبين. وقد صدر للمؤلّفين معاً كتاب «الدليل المعماري لإسطنبول» عن دار نشر دوم. Dom ويديران معاً TheLink.berlin، وهي مجلة إلكترونية للسياحة الدولية متخصّصة في موضوع العمارة.
والمترجم د. موسى الحالول أكاديمي ومترجم سوري. دَرَسَ الأدب الإنجليزي في جامعة حلب، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة پنسلڤانيا الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية. وهو حالياً أستاذ الأدب المقارن في قسم اللغات الأجنبية بجامعة الطائف في المملكة العربية السعودية. له ترجمات عديدة من الإنجليزية منها: «أساطير الماوري وحكاياتهم الخرافية» (أبوظبي)، «سنورا إدّا: ملحمة آيسلاندية» (أبوظبي)، «كتابٌ بين الركام: ملحمة جلجامش العظيمة، كيف ضاعت وكيف اكتُشفت» (القاهرة)، وغيرها من المؤلفات والترجمات.

العمارة
العمارة التقليدية
مشروع كلمة للترجمة
التخطيط العمراني
الإمارات
آخر الأخبار
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين
الاقتصادي
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في شهرين
اليوم 13:06
برونو لاماس يعود إلى خورفكان
الرياضي
برونو لاماس يعود إلى خورفكان
اليوم 13:03
«جلوب سوكر» تُطلق برنامج «الطريق إلى دبي»
الرياضي
«جلوب سوكر» تُطلق برنامج «الطريق إلى دبي»
اليوم 13:00
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
عربي ودولي
ستولتنبرج: الناتو سيوجه رسالة "إيجابية" إلى أوكرانيا حول انضمامها للحلف
اليوم 12:48
توني نادال: رافاييل لن يعتزل!
الرياضي
توني نادال: رافاييل لن يعتزل!
اليوم 12:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©