«كلمة» يُصدر الدليل العمراني لدولة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة، في مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب «الدليل العمراني لدولة الإمارات العربية المتحدة»، لمؤلفيه هِنْدرِك بُولِيه وجان ديموغ، وترجمها د. موسى الحالول، وراجعها عمر الأيوبي.

ويشكّل الكتاب مرجعاً قيّماً يُقدّم للقارئ معلومات موسّعة وتفاصيل حول أهم المعالم والأبنية المعمارية الحديثة في دولة الإمارات، إذ يُلقي المؤلّفان الضوء على مختلف المعالم والمباني المعمارية المميّزة في الدولة، بالإضافة إلى المعماري أو الشركة التي أبدعت في تصميمها.

وكان الكتاب قد صدر أصلاً باللغة الألمانية، ثم نُشر بالإنجليزية عام 2016. ويتألّف الكتاب من مقدّمة وسبعة فصول خُصِّص كل منها لإحدى الإمارات السبع. وهناك ملحقٌ وافٍ من الخرائط ومسرد للمصطلحات المحلية الواردة في الكتاب وقائمة بأسماء المشاريع العمرانية والشركات الهندسية التي ساهمت في النهضة العمرانية في دولة الإمارات.

ويستعرض الكتاب التنوّع الكبير الذي تمتاز به العمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فبالإضافة إلى المباني الشهيرة التي حطمت الأرقام القياسية في أبوظبي ودبي، والصروح ذات الطابع التقليدي الجديد في الشارقة، يمكن أن تجد منشآت فاخرة ومشاريع عصرية أيضاً في الإمارات الأخرى. وعلاوة على ذلك، هناك أمثلة عديدة على الجيل الجديد من العمارة الإماراتية التي تركّز على الاستدامة والمحافظة على تقاليد البناء المتنوّعة.

ويضمّ هذا الدليل المعماري أكثر من 200 مبنى ومشروع في دولة الإمارات، ويزوّد القارئ بكافة المعلومات حول المنشآت ذات التقنية العالية المذهلة بالإضافة إلى المشاريع العربية الإسلامية. ويُستكمَل بمقابلات مع معماريين دوليين ومحليين، وبمقالات ثريّة بالمعلومات عن الثقافة والتاريخ.

وهندرِك بوليه، مهندس مشاريع معمارية وباحث حضري ومؤلّف مجموعة واسعة من المنشورات المتخصصة.

أما جان ديموغ، فهو مراسل ومحرّر علاقات عامة وكاتب سيناريو لشركات نشر وطنية وعالمية ومؤسسات ومشاريع في ألمانيا وأفغانستان والفلبين. وقد صدر للمؤلّفين معاً كتاب «الدليل المعماري لإسطنبول» عن دار نشر دوم. Dom ويديران معاً TheLink.berlin، وهي مجلة إلكترونية للسياحة الدولية متخصّصة في موضوع العمارة.

والمترجم د. موسى الحالول أكاديمي ومترجم سوري. دَرَسَ الأدب الإنجليزي في جامعة حلب، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة پنسلڤانيا الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية. وهو حالياً أستاذ الأدب المقارن في قسم اللغات الأجنبية بجامعة الطائف في المملكة العربية السعودية. له ترجمات عديدة من الإنجليزية منها: «أساطير الماوري وحكاياتهم الخرافية» (أبوظبي)، «سنورا إدّا: ملحمة آيسلاندية» (أبوظبي)، «كتابٌ بين الركام: ملحمة جلجامش العظيمة، كيف ضاعت وكيف اكتُشفت» (القاهرة)، وغيرها من المؤلفات والترجمات.