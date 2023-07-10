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ثقافة

حسين عبدالرحيم: «شقي وسعيد».. سردية الحياة والرحيل

حسين عبدالرحيم: «شقي وسعيد».. سردية الحياة والرحيل
11 يوليو 2023 01:09

سعيد ياسين (القاهرة)

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رواية «شقي وسعيد»، هي العمل الحادي عشر في مسيرة الروائي المصري حسين عبدالرحيم الإبداعية. وقد صدرت الطبعة الثانية من الرواية التي تعتبر الجزء المكمل لعلاقته بنفسه وبالصراعات والهجرة. ويقول عبدالرحيم في حوار مع «الاتحاد» إنه انتهى منها خلال شهر ولم يراجعها، وكانت نقطة فارقة في تعلقه بالكتابة، وبأمه والعائلة ومفهوم الوطن والمواطنة، وكانت عبارة عن سردية العيش والحياة والرحيل بلا قرب.
ويرى حسين أن الكاتب المبدع يحتاج إلى النظر بشكل مختلف وأكثر إنسانية، من أجل التفرغ للكتابة ورؤية العالم، وتسليط الضوء على الأعمال السردية المتميزة.
شخص ثالث
وعن روايته «شخص ثالث» التي نال عنها جائزة الدولة التشجيعية العام 2018، قال: إن له هناك أعمالاً أخرى أكثر استحقاقاً للجائزة، وتحديداً رواية «عربة تجرها خيول» أول عمل صدر له عام 2000، و«المستبقي» التي كانت أول رواية مصرية تُرشح لجائزة البوكر في دورتها الأولى.
ويرجع الروائي المصري الفضل للمخرج فيديريكو فيليني في عشقه للسينما، كما تأثر بالشاعر والمفكر والمخرج باولو بازوليني وبالسينما الإيطالية، مؤكداً أن السينما كانت أداة لتأكيد رؤيته للعالم عبر «فلاتر» حتى بالنسبة للشخصيات التي يقابلها، حيث يوجد نوع من التفتيش في نظرات العيون، والالتفات وحركة الجسد، فالسينما وسيلة كإيقاع بصري ولغة وشكل وتصوير وزاوية كاميرا بمثابة همزة وصل من خلال الزخرف السينمائي في الطرح الأدبي.  ويطمح إلى خروج أعماله إلى النور، لتتوافق مع دراسته للسينما وكتابته عنها ولقاءاته مع نجوم السينما ومخرجيها والعاملين فيها.
الصحافة والأدب
أوثنى عبدالرحيم على عدد ممن اكتشفوا موهبته الأدبية وشجعوه على الكتابة، ومنهم مجيد طوبيا، ويوسف شاهين، وحسام الدين مصطفى، ولطفي الخولي، ورفيق الصبان وعاطف الطيب ونور الشريف.
ويرى عبدالرحيم أن تجربة النشر الإلكتروني والسوشيال ميديا إيجابية للكاتب، والتاريخ هو الذي يحاسب ويحاكم ويفرز ما إذا كانت الكتابة أدبية أم لا تنتمي لها، ومن ثم يجب ترك كل الزهور تتفتح، وهذا لا يمنع أنها يمكن أن تكون ذات حدين، لوجود نوع من الاستسهال والضحالة، ولكن في المقابل توجد أيضاً أعمال جيدة وكتاب حقيقيون.

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