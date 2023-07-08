«زغنبوت» عرض مسرحي برؤية إبداعية  متكاملة

فاطمة عطفة (أبوظبي)

على مسرح المجمع الثقافي عرضت مسرحية «زغنبوت»، التي لاقت حضوراً وتفاعلاً من الجمهور، وهي عرض مسرحي متكامل بامتياز، نصاً وإخراجاً وتمثيلاً، إلى جانب جميع العناصر الفنية الأخرى من ديكور وصوت وإضاءة وموسيقى ومؤثرات، وحركة الأفراد والمجموعة. أحداث «زغنبوت» تجري في بلدة يعاني أهلها الجوع، ويحملون قدورهم ويتقاتلون على الـ«زغنبوت»، وهو «الذرة الرفيعة» التي لا تطعم الدواجن، لكن يضطر الناس لأكلها خلال الأوقات الصعبة لعدم توافر غيرها. ويكشف العرض عن الصراع جراء تلك الحالة الخانقة، وتقف المرأة في العرض المسرحي في صدارة المواجهة في سبيل الحب والكرامة الإنسانية في أسمى صورها. والمسرحية من تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج محمد العامري، وقد نالت جوائز خلال الدورة الثانية والثلاثين لأيام الشارقة المسرحية في مارس الماضي، كأفضل إخراج وتأليف مسرحي وديكور وإضاءة ومكياج وأزياء، إضافة إلى أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية، علاوة على جمال العرض المسرحي المتكامل أفرادا ومجموعات.

هدف إنساني

في لقاء مع الفنان التشكيلي محمد يوسف، أكد على أهمية هذا العمل المسرحي قائلاً: كنا مع هذا العمل المسرحي برحلة في المغرب وفاز بجوائز أيضاً، وكان قد فاز بجوائز في أيام الشارقة المسرحية، هذا العمل المسرحي المهم له هدف إنساني واجتماعي كبير، وربما شهادتي فيه مجروحة لأنهم كلهم أولادي وإخواني: المخرج العامري دائماً ما يبقى مبدعاً كبيراً، وكل الشباب قدموا هارموني في الأدوار من خلال قصة تحمل أبعاداً كبيرة، والتقنيات أيضاً تم استخدامها بشكل احترافي، وكذلك الديكور تحول من كراسٍ إلى أبراج، والإضاءة لعبت دوراً مهماً.

أما مخرج العمل محمد العامري، فقال من جانبه: هذه الأعمال التراثية نرجع معها إلى الماضي، وهذا يعتبر تحفيزاً للحفاظ على المكتسبات والحياة التي نعيشها اليوم، وهي لم تجئ من فراغ، بل جاءت من معاناة الأجداد والآباء الذين كافحوا وقدموا الكثير لهذه الأرض حتى أصبحنا على ما نحن عليه، مبيناً أن هذه الأعمال بكل تفاصيلها وقضاياها تدعو للتفكير والمحافظة على المكتسبات العظيمة التي يعيشها مجتمعنا اليوم، ودعوة للجيل الحالي للمحافظة على النعمة التي نعيش تحت ظلالها.

وأضاف العامري أن الظروف الصعبة التي مرت بها الإنسانية جميعا كانت محطات اختبار، وفي مثل هذه الظروف الصعبة تطرح أمام الجميع اختبارات عدة، لكن يجب اختيار الشيء والطريق الصحيح، مؤكداً على أن هذا ما يقدمه العمل المسرحي، «زغنبوت»، وأوضح العامري أن العمل فيه شغل كبير، سواء في الأزياء أو الديكور والإضاءة والموسيقى، وعملنا على تواصل الجمهور مع العرض المسرحي.

عرض مسرحي متكامل

أما الفنان أحمد الجسمي، فعبر عن سروره لمشاركته في هذا العمل المسرحي المهم، قائلاً: أعتز بمشاركتي بهذا العمل المسرحي الرائع الذي قدم في مهرجان المسرح الخليجي بالشارقة، وأيام الشارقة المسرحية، والمسرحية فازت بأفضل عرض مسرحي متكامل، ودائماً أخونا المبدع محمد العامري وكاتبنا المتميز إسماعيل عبدالله، ونحن معهم دائماً، نقدم عملاً جديداً ومتقدماً، سواء من طرف الرؤية الفكرية أو الشكلية وحتى الأدائية، وأنا اليوم سعيد جدا وفخور بأن أشارك مع زملائي وإخواني كممثل على خشبة المسرح، ودائماً ما أكون مشرفاً على مثل هذه الأعمال، ومسرح الشارقة مستمر بالبحث عن كل جديد ومتطور.

ويقول الفنان ناجي جمعة إنه مشارك من سنة 2007 في مسرح الشارقة، ويضيف: كل سنة أجدد في أعمالي وأكسب خبرة، وقد ظهرت على يد المخرج محمد العامري، وهذه المسرحية أعطتني خبرة كبيرة وأكسبتني ثقة مع الفنانين الكبار المشاركين في هذا العمل مثل الفنان أحمد الجسمي والفنان إبراهيم سالم، مبيناً أن وقوفه معهم على خشبة المسرح أعطاه ثقة كبيرة.