تداعيات التّقنيَّة ونشوء الفكر الكوني

أبوظبي (الاتحاد)

عن دار المتوسط صدرت طبعة جديدة من كتاب «أُسس الفكر الفلسفي المعاصر.. مجاوزة الميتافيزيقا» للباحث والمفكر الدكتور عبد السلام بنعبد العالي، الذي يرى أن الفكر أصبح «ولأول مرَّة، بفضل سيادة التَّقْنِيَّة فكراً كونيّاً، وهذا لا لافتراض كونية ميتافيزيقية وفكر شمولي، وإنما للتغير الذي لحق مفهوم الوجود ذاته، بفضل اكتساح التّقْنِيَّة، فأصاب تبعاً لذلك مفهوم العالم، بل ومفهوم الفكر». يضم الكتاب مقدمة وقسمين، القسم الأوَّل: الميتافيزيقا، الزمان والتاريخ ويشتمل على: تمهيد، الفصل الأوَّل: جِينْيَالُوجْيا المِيتَافيزيقَا، الفصل الثاني: تَقْويض الميتَافيزِيقا، الفصل الثالث: حَفريَّاتُ الميتَافيزِيقَا، الفصل الرابع: تَفْكِيكُ الميتَافِيزِيقَا، خلاصة القسم الأوَّل. ويجيء القسم الثاني تحت عنوان: الميتافيزيقا، الهُويَّة والحقيقة، ويشتمل على: تمهيد، الفصل الخامس: الهُويَّة والاخْتلاَف، الفصل السادس: النَّمُوذَج والنُّسْخَة، الفصل السابع: الذَّاتُ وَالمَوْضُوع، الفصل الثامن: الحَقيقَة والْخَطَأ، الفصل التاسع: القِرَاءَةُ وَالْكِتَابَةُ، الفصل العاشر: المَعْرفَةُ والسُّلطَة، خلاصة القسم الثاني. وحسب ما جاء نصاً في الكتاب: «تسمح لنا الفصول السابقة أن نتكلَّم عن طريقتَيْن لتاريخ الحقيقة: الطريقة الأولى تصدر عن مفهوم معيَّن عن الحقيقة، وتعتبر أن قيام الحقائق نُمُوٌّ وتراكم، وأن تاريخ الحقيقة عملية بناء تحاول أن تلاحظ ميلاد الحقائق ونُمُوّ «الحقيقة»، أمَّا الطريقة الثانية، فتصدر عن مفهوم مغاير، بل ومفهوم مضادّ، يعتبر نشأة الحقائق قضاء على الأخطاء، وفضحاً للأوهام، وتاريخ الحقيقة عملية تقويض وتراجع، وحفر وتفكيك». كتاب «أُسس الفكر الفلسفي المعاصر.. مجاوزة الميتافيزيقا» يأتي في 216 صفحة من القطع المتوسط. يذكر أن للدكتور عبد السلام بنعبد العالي العديد من المؤلفات منها: الفلسفة السياسية عند الفارابي، أسس الفكر الفلسفي المعاصر، حوار مع الفكر الفرنسي، لا أملك إلَّا المسافات التي تُبعدني. ومن ترجماته: الكتابة والتناسخ لعبد الفتاح كيليطو، أتكلم جميع اللغات لعبد الفتاح كيليطو، درس السيميولوجيا لرولان بارت.