بمشاركة الإمارات.. انطلاق موسم طانطان الثقافي في المغرب غداً

طانطان (وام)

ينطلق يوم غدٍ الجمعة، بمشاركة دولة الإمارات وبرعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، موسم طانطان الثقافي بدورته الـ16 في جنوب غرب المغرب، ويستمر لغاية 12 يوليو الحالي.

وتتمثل مشاركة الإمارات بجناح تشرف عليه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإماراتية المعنية بصون التراث الثقافي، إذ يسلط الجناح الضوء على التراث الإماراتي والجهود التي تقوم بها القيادة الرشيدة في المحافظة عليه وضمان استدامته.

كما يعرف الجناح الزوار بعناصر التراث الإماراتي المسجلة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في اليونسكو، ومنها «القهوة العربية، المجالس، سباق الهجن، حداء الإبل، العيالة، التلّي، السدو، الصقارة، التغرودة، الرزفة، العازي، الأفلاج، النخلة».

ويقدم الجناح معرضاً للصور يجسد العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، إلى جانب لوحات من المصنوعات اليدوية التقليدية والبيئة البحرية الإماراتية والأكلات الشعبية الإماراتية والقهوة العربية والأزياء والمجوهرات الشعبية وبيت الشعر والحظيرة والعريش.

وينظم جناح الإمارات عدداً من سباقات الهجن على مضمار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن في مدينة طانطان، إلى جانب مزاينة الإبل ومسابقة المحالب، كما يرعى مسابقة التبوريدة التي تعد من المسابقات التراثية المغربية.

كما ينظم الجناح أمسيات شعرية بمشاركة شعراء من الإمارات والمغرب إضافة إلى المشاركة في الحفلات الغنائية وغيرها من الفعاليات الثقافية والتراثية المتنوعة التي يحتضنها موسم طانطان.

ويتضمن موسم طانطان برنامجاً ثقافياً غنياً ومتميزاً يجمع بين الماضي والحاضر ويسلط الضوء على التراث الصحراوي العالمي بشكل عام والتراث الصحراوي المغربي على وجه الخصوص.

ويعد موسم طانطان حدثاً عالمياً مسجلاً في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».