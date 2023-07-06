موسيقى ومسابقات وعروض مسرحية لأطفال الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

في أجواء من الفرحة والسعادة، يواصل مجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية تنفيذ أنشطته الصيفية التي تأتي ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان «قيّظ الفجيرة» وتستمر حتى 28 يوليو الجاري، ويشمل البرنامج عشرات الفعاليات، التي تتنوع بين عروض موسيقية وفلكلورية شعبية وورش تعليمية وتوعوية، وفقرات مسرحية، وقصائد شعرية، وإبداعات فنية، ومسابقات وألعاباً للأطفال. وقالت هدى الدهماني النائب الثاني لرئيس الجمعية مديرة مجلس زايد لأصحاب الهمم: «نسعى إلى إثراء واستثمار أوقات الطلبة في الأنشطة النوعية والفعاليات المصممة لتحقيق الفائدة والترفيه

أوضحت موزة اليماحي المدير التنفيذي للبرامج والأنشطة مديرة مجلس الطفل، أن البرنامج الصيفي للمجلس يهدف إلى إكساب الأطفال المهارات اللازمة لتسيير أمور حياتهم وتعزيز الثقة بأنفسهم.