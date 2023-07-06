«المجلس الأدبي» باتحاد الكُتاب يناقش علاقة الكاتب والمتلقي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، فرع أبوظبي، فعالية «المجلس الأدبي» الأسبوعي، بحضور شيخة الجابري، رئيس الهيئة الإدارية للفرع، والروائي علي أبوالريش، والشاعر طلال الجنيبي، وعدد من الشعراء والكتاب والمهتمين.

خلال اللقاء، نوقشت مجموعة من القضايا المتصلة بالأدب وكتابته، منها قناعة الكاتب بنصه، في مقابل قناعة المتلقي، وأيهما يمكن الاستناد إليه في حكم القراءة أمام الجمهور، بالإضافة إلى حاجة الإنسان إلى ترك أثر بعد رحيله، والتأكيد على أن الكتابة هي إحدى الوسائل المتعلقة بهذا الأمر.

وتطرقت الجلسة الأدبية أيضاً إلى أن الأدب الحقيقي هو الأدب الناتج عن التجارب أو المعاناة، كما ناقش الأدباء المشاركون فكرة أن الأدب الحقيقي هو الأدب الذي يعتمد على الخيال في الأساس، بحكم كون ملَكة الخيال هي أساس الإبداع. كما أثرى الحضور المجلس بقراءات من نصوصهم المتنوعة بين القصص القصيرة والقصائد، والنصوص النثرية، ذات الموضوعات الوجدانية والعاطفية.