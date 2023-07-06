الجمعة 7 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. «فن أبوظبي» ينطلق 22 نوفمبر المقبل

تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. «فن أبوظبي» ينطلق 22 نوفمبر المقبل
7 يوليو 2023 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سارة الأميري تدعو خلال اجتماع مجموعة العشرين إلى تعزيز التعاون في البحث العلمي
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق الدورة الخامسة عشرة من معرض «فن أبوظبي»، الذي تُنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في منارة السعديات في أبوظبي، في الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة صالات عرض فنية من مختلف أنحاء العالم.
وجهة رائدة للثقافة
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «عاماً بعد عام، يؤكد فن أبوظبي الدور المهم الذي تؤديه الفنون في إثراء الحياة ونهضة المجتمعات، من خلال التعرف على ثقافات مختلفة وحضارات متنوعة. وتعكس دورة هذا العام رؤية العاصمة الطموحة بأن تكون وُجهة رائدة للثقافة والفنون والحركة الإبداعية العالمية. ونحن نتطلع للترحيب بالفنانين والقيّمين والعارضين من حول العالم، لإجراء حوارات ونقاشات ثقافية فنية تُسهم في إثراء المشهد الفني، وترسيخ مكانة المعرض، التي تواكب تحولات المشهد الثقافي والإبداعي في العاصمة أبوظبي، بما يعزز مكانة الإمارة بيئةً ووجهةً محفزةً وداعمةً للحركة الثقافية والفنية على المستويين المحلي والعالمي».
900 عمل فني
وشهدت الدورة السابقة من معرض «فن أبوظبي» المشاركة الأكبر والأكثر تنوُّعاً في تاريخها بحضور 80 صالة عرض من 28 دولة، قدّمت ما يزيد على 900 عمل فني لـ300 فنان من جميع أنحاء العالم.. كما اختار المعرض هذا العام الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم، الذي مثَّل دولة الإمارات في المعرض الفني الدولي التاسع والخمسين في بينالي فينيسيا عام 2022، فناناً لحملة المعرض البصرية.

أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
فن أبوظبي
معرض فن أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
منارة السعديات
آخر الأخبار
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
الإمارات
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء رومانيا
اليوم 13:21
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
عربي ودولي
مقتل أطفال في انهيار أرضي بباكستان
اليوم 13:04
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
الرياضي
أتلتيكو مدريد يطلب 100 مليون يورو لبيع فيليكس!
اليوم 13:00
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
عربي ودولي
ألمانيا تعتزم حظر التدخين في السيارات
اليوم 12:49
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
عربي ودولي
سيول: تصريف مياه محطة فوكوشيما تأثيره "لا يذكر" على كوريا الجنوبية
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©