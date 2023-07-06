تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. «فن أبوظبي» ينطلق 22 نوفمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق الدورة الخامسة عشرة من معرض «فن أبوظبي»، الذي تُنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في منارة السعديات في أبوظبي، في الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة صالات عرض فنية من مختلف أنحاء العالم.

وجهة رائدة للثقافة

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «عاماً بعد عام، يؤكد فن أبوظبي الدور المهم الذي تؤديه الفنون في إثراء الحياة ونهضة المجتمعات، من خلال التعرف على ثقافات مختلفة وحضارات متنوعة. وتعكس دورة هذا العام رؤية العاصمة الطموحة بأن تكون وُجهة رائدة للثقافة والفنون والحركة الإبداعية العالمية. ونحن نتطلع للترحيب بالفنانين والقيّمين والعارضين من حول العالم، لإجراء حوارات ونقاشات ثقافية فنية تُسهم في إثراء المشهد الفني، وترسيخ مكانة المعرض، التي تواكب تحولات المشهد الثقافي والإبداعي في العاصمة أبوظبي، بما يعزز مكانة الإمارة بيئةً ووجهةً محفزةً وداعمةً للحركة الثقافية والفنية على المستويين المحلي والعالمي».

900 عمل فني

وشهدت الدورة السابقة من معرض «فن أبوظبي» المشاركة الأكبر والأكثر تنوُّعاً في تاريخها بحضور 80 صالة عرض من 28 دولة، قدّمت ما يزيد على 900 عمل فني لـ300 فنان من جميع أنحاء العالم.. كما اختار المعرض هذا العام الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم، الذي مثَّل دولة الإمارات في المعرض الفني الدولي التاسع والخمسين في بينالي فينيسيا عام 2022، فناناً لحملة المعرض البصرية.