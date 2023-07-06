مكتبة محمد بن راشد تنظم فعاليات صيفية مميزة

دبي (الاتحاد)

في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لتحفيز المعرفة ودعم فعاليات عام الاستدامة والاستعداد لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر يوليو الجاري وبالتزامن مع الإجازة الصيفية، سلسلة مميزة وثرية من الفعاليات وورش العمل التعليمية والترفيهية المبتكرة للشباب والأطفال والعائلات.

وتبدأ المكتبة فعاليات شهر يوليو، بتنظيم ورشة «تبسيط العلوم.. النظام الشمسي» التعليمية المبتكرة، بالتنسيق مع مراكز مختصة في هذا المجال، والتي ستعرّف المشاركين على النظام الشمسي بأسلوب تفاعلي مميز يتضمن معلومات عن الفضاء، والليل والنهار، وكوكب الأرض.

وخلال الشهر الجاري، ستنطلق أولى ورش عمل برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الذي يستهدف فئة الأطفال واليافعين من عمر 6 إلى 17 عاماً، حيث سيتم تنظيم سلسلة من ورش العمل بشكل دوري، على مدار يومين متتاليين من كل أسبوع. ويستمر البرنامج خلال فترة إجازة الصيف ويشمل مجموعة من الدروس النظرية والعملية والاختبارات والمحادثات العائلية والأنشطة المتنوعة.

وتواصل المكتبة فعالياتها لهذا الشهر بتنظيم ورشة عمل على مدار يومين «الرسم بالكلمات» لتعليم فنون الخط العربي والتعريف بأساسياته وأشكاله، وسيرافقها معرض لأهم مجموعة من الأدوات المستخدمة في الخط من مختلف أنحاء العالم، حيث سيقدمها الخطاط علي الحمادي، بالتنسيق مع متحف الشارقة للخط.

وضمن الجلسات الحوارية والنقاشية الشهرية، تُعقد جلسة خاصة بعنوان «قهوة وكتاب.. سوشي بنكهة الزعفران» بالتعاون مع نوادي القراءة، وتتضمن نقاشاً حول أحد أشهر كتب أدب الرحلات للكاتب الإماراتي د. فواز بن ضيف الله.

وفيما يتعلق ببرنامج الفعاليات الصيفية، ستقدم المكتبة ورشة عمل «ورقة ومقص.. فن التشكيل»، مع مدربين محترفين وتهدف إلى تحفيز اليافعين على التفكير الإبداعي والمشاركة في الصناعات الفنية، من خلال إكسابهم مهارات فن تشكيل القوالب والرسم والتلوين.

كما ستنظم بالتعاون مع نوادي القراءة، وتزامناً مع ذكرى ميلاد الكاتبة إليزابيث جيلبرت، فعالية قهوة وكتاب، لمناقشة كتاب «طعام، صلاة، حب» أحد أشهر كتب أدب الرحلات وأكثرها مبيعاً على مدار عقد من الزمن.

وستُقدم المكتبة، ورشة حول التصوير الضوئي «لقطة» بالتعاون مع المصورة المحترفة هند الرئيسي، وسيتلقى المشاركون فيها تدريباً مكثفاً لتعلم فن التصوير الضوئي من خلال التركيز على فن البورتريه، بالإضافة إلى تشجيعهم وتحفيزهم من خلال عرض صورهم بالوسائط المتعددة في مكتبة محمد بن راشد.

وستنظم بالتعاون مع كلية دبي للسياحة، ورشة عمل بعنوان «وصفة وكتاب.. عمل وجبات خفيفة وعصائر»، لتدريب المشاركين على صناعة العصائر والوجبات الخفيفة. وسيرافق الورشة معرض متخصص لكتب الطهي المتوفرة في المكتبة.

بالإضافة إلى تنظيم فعالية «مواهب الصغار لعزف البيانو»، التي تهدف إلى استقطاب مجموعة من الأطفال الموهوبين في عزف البيانو للعزف بين أروقتها خلال الفترة المسائية.

ومن العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي، ستعقد مكتبة محمد بن راشد ورشة «الدخول إلى عالم الميتافيرس» بالتعاون مع شركة متخصصة في تطوير خدمات وتقنيات الميتافيرس، وتستقطب الهواة والمهتمين بهذا العالم وتطبيقاته المختلفة.