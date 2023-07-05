«ميادير» في المجمع الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، العرض المسرحي «ميادير» في السادسة والنصف من مساء الثامن من سبتمبر المقبل، والمسرحية من إنتاج مسرح أم القيوين الوطني، ومن تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج حسن رجب، وتدور أحداثها حول مجموعة من أصدقاء الطفولة الذين نشؤوا معاً في نفس الحي وذهبوا إلى نفس المدرسة، لكن حياتهم اتخذت مسارات مختلفة، وانفصلوا تدريجياً عن بعضهم البعض. بعد سنوات من انقطاع الاتصال، يأخذ أحد الأصدقاء زمام المبادرة لجمعهم جميعاً مرة أخرى في رحلة على متن قارب، ويساعد اجتماع الشمل على إحياء ذكرياتهم القديمة وروابط صداقتهم، واكتشاف استجاباتهم المختلفة لضغوط الحياة.