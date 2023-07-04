أعمال فنية إماراتية مغربية تحتفي بموسم "طانطان 2023"

أنتجت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وفي إطار مشاركة الدولة بموسم طانطان الثقافي بالمملكة المغربية الشقيقة، أعمالاً فنية مشتركة "إماراتية مغربية" تحتفي بالنسخة السادسة عشرة للموسم الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو الجاري.

وتضمنت الأعمال الفنية التي تم إنتاجها، عملاً فنياً مشتركاً بعنوان "قلت لروحي لا تملي"، وهي من ألحان وغناء الفنان الإماراتي طارق المنهالي، وكلمات الشاعر المغربي عمر الراجي.

كما تم إنتاج "شيلة" بعنوان "طانطان يا طانطان"، وهي من كلمات وأداء نهيان المنصوري، أحد نجوم برنامج المنكوس، وجاء في مطلعها "من دار زايد وصلنا.. نحمل سلام من أهلنا، من شوفكم ما شبعنا.. طانطان يا طانطان، دار الكرم والشجاعة .. فيها السنة مثل ساعة، من حبها لا استطاعة.. طانطان يا طانطان".

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في موسم طانطان من خلال جناح تشرف عليه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية بصون التراث الثقافي، وذلك سعياً إلى إيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، وتسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني والمتنوع في مجالات الممارسات المستدامة، والتعريف بالموروث الثقافي الإماراتي بجميع مكوناته الغنية في سياق ترسيخ قيم عام الاستدامة، فضلاً عن كون "الموسم" فرصة للتعريف بجهود الإمارات في تسجيل عناصر التراث المعنوي.



