الثلاثاء 4 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

نورة الكعبي تزور «وفرة قاحلة» في بينالي البندقية

نورة الكعبي خلال زيارة معرض «وفرة قاحلة» (وام)
4 يوليو 2023 01:21

البندقية (وام)

أخبار ذات صلة
سهيل المزروعي: الإمارات تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً بحلول 2031
عجمان ثاني أفضل مدينة في الشعور بالأمان عالمياً

زارت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، معرض «وفرة قاحلة» المقام بالجناح الوطني لدولة الإمارات في الدورة الـ 18 من المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية.
واطّلعت معاليها خلال زيارتها للمعرض، المُقام تحت رعاية فيصل طبارة، على الأعمال الفنية والمعروضات التي تعكس الفرص المعمارية عند إعادة تصوّر البيئات القاحلة كمساحات وفيرة، حيث يستكشف المعرض ذلك من خلال دمج المعرفة القائمة على الأرض والتكنولوجيا المعاصرة في المناظر الطبيعية القاحلة لدولة الإمارات، مع التركيز بشكل خاص على الهضاب الصحراوية والوديان والسهول الساحلية في جبال الحجر وما حولها في دولة الإمارات.
وأكدت معالي الكعبي، خلال الزيارة، أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم التبادل والتعاون في مختلف المجالات دولياً، كما تشارك في المنصات العالمية التي تسلط الضوء على قصص نجاحها وموروثها الحضاري وتمكّن مبدعيها من التفاعل مع نظرائهم حول العالم.
وقالت معاليها: «نجح جناح دولة الإمارات من خلال مشاركته في المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية في أن يعكس القطاع الإبداعي الفريد في الدولة، وأن يعزز في الوقت ذاته قيمنا ورؤيتنا في العديد من القطاعات. وعلى مدى السنوات الـ 12 الماضية شاركنا من خلال المعارض المرموقة قصص دولة الإمارات وجذبنا أنظار العالم إلى إنجازاتنا».
ويعتمد الجناح الوطني لدولة الإمارات «وفرة قاحلة» في بينالي 2023 على معالجة المعتقدات الخاطئة بأن المساحات القاحلة بقاع شحيحة الموارد، ويسلّط الضوء على الأنظمة البيئية المزدهرة التي كانت منتشرة في دولة الإمارات والمناطق المحيطة بها، وعلى الممارسات المرتبطة بالبيئة التي طوّرها أهل الإمارات الذين تكيّفوا مع بيئتهم وفهموا طبيعتها.
ويهدف المعرض إلى إبراز هذه الممارسات، حيث تؤدي الظروف المناخية إلى تفاقم التحديات المرتبطة بالجفاف حول العالم. ولقد نجحت هذه الممارسات في دعم الحياة في البيئات التي تعاني ندرة المياه ويمكن تكييفها مع سياقات أخرى، ما يؤدي إلى تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية وإبطاء تدهور الأراضي.
ويتعاون فيصل طبارة، الذي تم اختياره قيّماً فنياً للمعرض، مع فريق بحثي يضم أعضاء من خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة. وتتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان مهام المفوض الرسمي للجناح بدعم من وزارة الثقافة والشباب، كما يمتلك الجناح الوطني لدولة الإمارات مقراً دائماً في موقع «أرسينال-سالي دي آرمي».

 

نورة الكعبي
الإمارات
بينالي البندقية
آخر الأخبار
"تنمية المجتمع" تنشر نتائج أول استبيان عن ممارسة الرياضة والنشاط البدني
الإمارات
"تنمية المجتمع" تنشر نتائج أول استبيان عن ممارسة الرياضة والنشاط البدني
اليوم 21:33
3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة
الإمارات
3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة
اليوم 20:52
500 ألف مستخدم لوسائل النقل العام خلال عطلة العيد بعجمان
الإمارات
500 ألف مستخدم لوسائل النقل العام خلال عطلة العيد بعجمان
اليوم 20:42
سهيل المزروعي
الاقتصادي
سهيل المزروعي: الإمارات تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً بحلول 2031
اليوم 20:34
مملكة البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها
عربي ودولي
مملكة البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©