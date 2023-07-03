«الناشر الأسبوعي» تتناول أثر الثقافة العربية في مدغشقر

الشارقة (الاتحاد)

تناول العدد الـ 57 من مجلة «الناشر الأسبوعي» أثر الثقافة العربية في جزيرة مدغشقر، من خلال حوار خاص للمجلة مع الشاعر والكاتب المسرحي جون لوك رهاريمنانا، الذي أكد «وجود تراث عربي ملغاشي ديني مخطوط خلّفته العائلات العربية التي حلت بمدغشقر ابتداء من القرن الحادي عشر. وقد تم الاحتفاظ بهذا التراث من طرف قبيلة أنتيمورو الموجودة في الساحل الشرقي لمدغشقر»، موضحاً أن 20 فرداً في كل جيل في هذه القبيلة يتعلمون قراءةَ المخطوطات القديمة ذات الطابع الديني والتاريخي، ونقلها إلى الأجيال القادمة.

وكتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري افتتاحية العدد بعنوان «نوافذ جديدة للتبادل الثقافي»، واصفاً احتفاء كوريا الجنوبية بالشارقة ضيف شرف معرض سيؤول الدولي للكتاب، في دورته الـ 65، بأنه «احتفاء بمشروع الشارقة الثقافي، وهو احتفاء بإمارة الكتاب وعاصمة المعرفة، وهو احتفاء بحكمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ورؤيته الاستراتيجية، وإنجازاته الكبيرة على أكثر من صعيد»، مضيفاً أن «احتفاء كوريا الجنوبية بالشارقة يأتي احتفاء بالثقافة العربية، والحضارة العربية، واعترافاً بدورنا الجوهري في مسيرة الحضارة الإنسانية».

الكتابة والنشر والقراءة

نشرت المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب في عدد يوليو/ تموز، موضوعات تتعلق بشؤون الكتابة والنشر والقراءة. وتقريراً عن حوار لمجلة «وورلد ليتريتشر توداي» الأدبية مع الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله. كما تضمن العدد حوارات مع كلّ من الشاعرة الكولومبية كاترين وديمان ريكو، والكاتب القصصي المغربي أنيس الرافعي، والروائي الأردني الفلسطيني أحمد طمليه، ورئيس اتحاد الناشرين المغاربة طارق السليكي تحدث فيه عن هموم صناعة الكتاب وتحدياتها وآفاقها.

وتضمن العدد الجديد من المجلة زوايا لكل من الكتّاب خلود المعلا ونجم والي وإكرام عبدي ونايدا مويكيتش وصلاح بوسريف ومارك جيكان.

وفي زاويته «رقيم» كتب مدير التحرير، الشاعر علي العامري، عن مصطلحات رائجة تكشف عن علاقة مشوّشة وعدوانية واستعلائية للإنسان مع الوجود.