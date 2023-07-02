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«زغنبوت» في المجمع الثقافي

«زغنبوت» في المجمع الثقافي
3 يوليو 2023 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

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يستضيف المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، العرض المسرحي «زغنبوت» في الثامنة من مساء الجمعة المقبل، وتجري أحداث المسرحية في بلدة يعاني أهلها الجوع، ويحملون قدورهم ويتقاتلون على الـ«زغنبوت»، وهو «الذرة الرفيعة» التي لا تأكلها إلا الحيوانات، وتضطر الناس لأكله وقت الحاجة الماسة. ويكشف العرض عن صراع مجتمعي جراء حالة الجوع، صراع في مواجهة المشكلات والأزمات التي تمر بها البلدة، وقادم يتربص بالقرية مستغلاً ضعفها الناتج عن الترف السائد. يذكر أن العمل حصد جوائز أفضل إخراج وتأليف مسرحي وديكور وإضاءة ومكياج وأفضل أزياء، إضافة إلى أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية، في الدورة الثانية والثلاثين لأيام الشارقة المسرحية.

أيام الزغنبوت
المجمع الثقافي
أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
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