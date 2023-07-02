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سلطان القاسمي يصدر كتاب «تاريخ الملوك النبهانيين في عُمان 1154م - 1622م»

سلطان القاسمي يصدر كتاب «تاريخ الملوك النبهانيين في عُمان 1154م - 1622م»
3 يوليو 2023 00:54

الشارقة (وام)

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أصدرت «دار - منشورات القاسمي»، أحدث الإصدارات التاريخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعنوان «تاريخ الملوك النبهانيين في عُمان 1154م - 1622م»، وهو الإصدار الـ82 لسموه ضمن سلسلة مؤلفاته في مختلف حقول المعرفة (التاريخ والسيرة والتحقيق والأدب والمسرح)، وترجم العديد منها إلى 20 لغة أجنبية.
ويعرض صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في الكتاب تاريخ سلطنة عُمان والمنطقة في فترة زمنية تقارب 500 عام، يسلط فيها الضوء على ما جرى فيها من أحداث وما دار فيها من وقائع ويميط اللثام عن أدق التفاصيل بأسلوب تاريخي سردي مشوق وعرض قصصي ممتع. 
وينتظم كتاب «تاريخ الملوك النبهانيين»، في عقد الموسوعة التي أطلق عليها صاحب السمو حاكم الشارقة عنوان «سلطان التواريخ»، ويأتي كتاب «تاريخ الملوك النبهانيين 1154م-1622م» في الجزء الثاني من هذه الموسوعة. ويعد الكتاب سجلاً تاريخياً موثوقاً حافلاً بدقائق الأحداث وتفاصيل الوقائع التي دارت في الفترة (1154م - 1622م) في منطقة الخليج العربي، حيث اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، في تسطير كتابه على حصيلته العلمية الراسخة في التاريخ والجغرافيا والآثار واطلاعه الواسع على المخطوطات النفيسة، كما استقى سموه معلوماته من مقتنياته الشخصية من نفائس المخطوطات، واعتمد على ما لديه من كنوز الخرائط والوثائق. ويمتاز كتاب «تاريخ الملوك النبهانيين 1154م - 1622م» بما حواه في الملحق الأول «مشجر ونسب الملوك والسلاطين النبهانيين»، ويعرض تفصيلاً دقيقاً محققاً لسَيْر المُلك في النبهانيين.
وجاء في الملحق الثاني «عملة ذهبية» تمّ اكتشافها من قبل هيئة الشارقة للآثار في تنقيبات سور خورفكان تعود لفترة حكم السلطان الأعظم سيف الدين نصرت الذي حكم في الفترة من عام 1272م-1290م.

عُمان
سلطان القاسمي
الشارقة
منشورات القاسمي
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