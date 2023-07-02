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ثقافة

تكريم الطلبة الفائزين بجائزة "المؤرخ الشاب"

تكريم الطلبة الفائزين بجائزة "المؤرخ الشاب"
2 يوليو 2023 13:20

 كرّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الطلبة الفائزين بجائزة المؤرخ الشاب في نسختها الثالثة عشرة التي نُظمت تحت شعار عام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات "اليوم للغد".

 وأكد عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية أن الجائزة استطاعت على مدار الأعوام السابقة أن تعزز البحث العلمي في الأوساط الطلابية وأن تحفزهم على الاهتمام بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها العريق وتحثهم على تنمية مهاراتهم في البحث والنقد والتحليل.

 واشار إلى أن كل دورة من دورات "المؤرخ الشاب" -التي يرعاها الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم- تحمل الجديد الذي ينسجم مع القيم الوطنية والمفاهيم التي تسلط قيادتنا الرشيدة الضوء عليها.

وأكد أيضاً على أن الاستدامة في دولة الإمارات أثرت هذه النسخة من جائزة المؤرخ الشاب التي تجد إقبالاً في كل عام أكثر من العام الذي سبقه وهذا ما جعلها تستقطب الطلبة من الصف الخامس حتى الصف الثامن وتكلفهم بإعداد التقارير.

وحثّ الطلبة على المشاركة في هذه الجائزة التي تعدّ استكمالاً لما يتلقونه على مقاعد الدراسة، وهي تعزيز لقيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة وهنأ الفائزين والمشاركين متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح.

 ومن جانبها قالت الدكتورة عائشة بالخير مستشار البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية نائب رئيس اللجنة المنظمة إن جائزة المؤرخ الشاب هدفت إلى تعزيز الانتماء للوطن، والولاء لقيادته وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، وتنمية الوعي التاريخي وصقل مهارات البحث والنقد والتحليل لدى الشباب وحثّهم على حفظ تاريخ دولة الإمارات وحماية تراثها التليد، وتأصيل قيمة التسامح وحوار الحضارات كركائز أساسية تسير على نهج الباني المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه- وصولاً إلى الـــ 50 عاماً المقبلة.

وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة للجائزة في الأرشيف والمكتبة الوطنية أضافت في النسخة الـ 13محاور تكشف عن حقول جديدة فيما يكتب عن تاريخ الامارات وتراثها وإلى ما يعزز من مهارات البحث التاريخي لدى الطالب والذي يثمر عما يثري المكتبات والاوساط الثقافية.

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وقام عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتكريم الفائزين، حيث حصدت المركز الأول عن فئة التاريخ الاقتصادي مدرسة زينب للتعليم الأساسي والثانوي في رأس الخيمة عن بحث (الإمارات والاستدامة) وحصلت على المركز الثاني مدرسة المعارف الثانوية للبنين في دبي عن بحث (العملة والاستدامة).

وعن فئة التاريخ الاجتماعي حصدت المركز الأول مدارس الإمارات الوطنية للبنين في رأس الخيمة عن بحث (مشروع الهوية الوطنية.. هذا ما كان يحبه زايد) وجاءت في المركز الثاني البحوث التالية: (المناطق الأثرية في إمارة أبوظبي) و(الإنسانية الإماراتية قلب العالم) و(بصمات خالدة لأم الإمارات) وفي المركز الثالث حلت البحوث التالية: (دلما بعيون زايد) و(مئوية الإمارات الـ50 عاماً المقبلة وتصور 2071م)، و(اختر طريقك.. مستقبلك بين يديك).

 وعن فئة التاريخ الاجتماعي فاز بحث (قصر الحصن.. صرح شاهد على بناء أمة) وعن فئة دراسات إماراتية فازت البحوث التالية بالمركز الثاني: (الأرشيف والمكتبة الوطنية.. ذاكرة وطن) و(مبادرات الإمارات في الكوارث والأزمات.. وشهدت رمالها) و(ملح وسنابل.. معركة اللا مستحيل).

وعن فئة التاريخ الشفاهي فاز بالمركز الثاني بحث (البحار عالم مليء بالأسرار).

وأما بالنسبة للتقارير الثلاثة الفائزة فقد حلت بالمركز الثالث وحملت العناوين التالية: (المرأة الإماراتية) و(فرسان التطوع) و(المدينة المثالية أبوظبي).

 تجدر الإشارة إلى أن جائزة المؤرخ الشاب في نسختها الثالثة عشرة حققت زيادة في إقبال المشاركين من الطلاب والمدارس وصلت إلى 20 بالمئة.

 

 

المصدر: وام
الأرشيف والمكتبة الوطنية
جائزة المؤرخ الشاب
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