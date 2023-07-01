محمد أفاية يقرؤها في عمل جديد.. تمثُّلات الوجود في السينما والفلسفة

محمد نجيم (الرباط)

أشاد الكاتب والباحث المغربي الدكتور محمد نور الدين أفاية، في حوار مع «الاتحاد»، بالمشهد الثقافي في الإمارات ودوره المهم في دعم الثقافة العربية بشكل عام، وقال: لا شك أن الحراك الثقافي الذي أطلقته الإمارات شكَّل ويشكل مُنعطفاً في تاريخ الثقافة العربية المعاصرة. فقد تحولت الإمارات إلى قاعدة لإطلاق مبادرات ثقافية وإبداعية غير مسبوقة، وعلى جميع مستويات التعبير الثقافي، ولجميع شرائح المجتمعات العربية. ويبدو للمتتبع لسيرورة هذا الحراك أن تكاملاً يحصل ما بين المشاريع التي تأتي من الإمارات، حيث تجعل الثقافة والمعرفة والإبداع في قلب المسار النهضوي البارز للدولة، وتمنح كل أشكال التعبير الفني، وكذلك مجالات البحث والتفكير الأخرى، المكانة المناسبة بهدف فتح آفاق الإنسان العربي، وإكسابه المعرفة النافعة.

دينامية تحفيزية

ويضيف الدكتور أفاية: من المؤكد أن جائزة الشيخ زايد للكتاب لعبت منذ تأسيسها دوراً كبيراً في التحفيز على الكتابة، والبحث، والإبداع، وأضحت إطاراً حاضناً للجهود التي يبذلها المبدعون والباحثون العرب، وغير العرب، ومناسبة ثقافية وتقييمية استثنائية تُقاس بوساطة الآليات التي وضعتها جودة المؤلفات الإبداعية والبحثية. هكذا غدت الجائزة مؤسسة تولدت عنها دينامية تحفيزية قلَّ نظيرها في تاريخ الثقافة العربية المعاصرة، حيث عرَّفت بعدد كبير من الكُتاب، والباحثين.

وعن كتابه «صور الوجود في السينما والفلسفة» يقول الدكتور أفاية: في سياق انشغالاتي، في السنين الأخيرة، بموضوعات الصورة والسينما، أصدرت كتاباً جديداً بعنوان: «صُوَر الوجود، في السينما والفلسفة»،. وقد بذلت فيه جهداً كبيراً في القراءة، والتوثيق، والعرض، والمناقشة، وخصوصاً أنه يدخل في إطار الفكر الفلسفي، ويتناول الكيفيَّات التي نهَجَها فلاسفةٌ مُحدَّدون لإدماج السِّينما في أنساقهم الفكرية والجمالية، باعتبارها حقلاً إبداعيّاً يكثِّف قضايا الصورة، والمتخيَّل، والحدث، والمكان، والزَّمن، والحركة، والحُبِّ، وغيرها من الأسئلة المتجدِّدة التي تشغل الفكر الفلسفي.

قضايا فلسفية وجمالية

وأضاف: أنطلق من اعتبار أن السينما شكلت حدثاً عظيماً في الثقافة المعاصرة، وقد أسهمت، وما تزال تسهم في التأثير على إدراكات الناس، ووجدانهم، ووعيهم، وفي تغيير علاقتهم بالعالم. لأنها تمتلك قدرات كبيرة على تأطير الأجساد، ونسج الحكايات، وكشف الوقائع، وصناعة الصور، وتشخيص الأوضاع الإنسانية بطرق غير مسبوقة في تاريخ الممارسات الفنية. وقال د. أفاية: عرضت في هذا الكتاب لقضايا فلسفية وجمالية ونقدية من زاويتين، أولاً، استحضار المفاهيم الرئيسة التي أنتجها الفلاسفة موضوع الدراسة، وما اقترحوه على المناقشة الفلسفية العالمية، ثانياً، تأطير تصورهم للسينما في النسق الفلسفي والجمالي العام لكل واحد منهم، وخصوصاً أن منهم من يجهر باعترافه أن مشاكل الفلسفة دفعته إلى البحث عن أجوبة داخل السينما، من منطلق اعتبار الإبداع، ومنه العملية السينمائية هو خاصية الفكر عندما يرتفع عن واقعه الوجودي.