التشكيلية التونسية رجاء بن موسى: الإمارات بلد الاستدامة الثقافية

تونس (الاتحاد)

أكدت الكاتبة والتشكيلية التونسية رجاء بن موسى أن المشهد الثقافي الإماراتي اليوم استطاع أن يخرج من محيطه المحلي لينتشر إشعاعه الثقافي الملهم في بقاع مختلفة من العالم بفضل دعم الدولة الموصول وحرص القيادة الرشيدة على تنشيط الساحة الثقافية، وبناء ركائز لتعزيز الحوار الثقافي والحضاري بين مختلف الشعوب.

وقد انتقلت الإمارات في مجال الثقافة الآن إلى مرحلة الازدهار والانتشار الثقافي الملهم والإضافة النوعية القائمة على الاستدامة الثقافية.

وأضافت بن موسى التي زارت الإمارات مؤخراً أنها انبهرت بما وصلت إليه الدولة من نماء وازدهار على المستويات كافة، إذ لم يقتصر الأمر على قطاع من دون آخر بل شملت طفرة التقدم النوعي كل المجالات، ولم تكن الثقافة بعيدة عن الاهتمام الموصول الذي راهنت عليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، حيث أصبحت قبلة للكُتاب والمبدعين والمفكرين وحاضنة ثقافية ملهمة في محيطها الإقليمي والدولي.

وأضافت التشكيلية التونسية: لقد راهنت قيادة الإمارات على العقل والحوار، فكانت الدولة بلداً شعاره ترسيخ وتمكين الهوية واللغة العربية والثقافة بشكل عام ورفع رايتها فوق القمة الشماء لتكون منارة تنير وعي ووجدان الأجيال، كما كانت الجوائز الرفيعة كجائزة الشيخ زايد للكتاب بفئاتها المختلفة الدافع الأول للباحثين والكتاب والمفكرين لتقديم أفضل ما لديهم، وكذا بالنسبة لجائزة البوكر للرواية العربية التي احتضنتها دولة الإمارات أيضاً، وعدد لا حصر له آخر من الفعاليات الثقافية المبهرة والملهمة التي تنظم في كل إمارات الدولة.

وخلصت رجاء بن موسى إلى القول: تعددت إنجازات الإمارات من خلال مشهد ثقافي نشيط شمل مختلف الفنون والآداب في سمفونية إبداعية قلّ أن تجد لها نظيراً في عالم اليوم، فلقد سارت القيادة الرشيدة في ترسيخ الهوية والرفع من مكانة وأداء الثقافة على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتأكيده أن من لا ماضي له ليس له حاضر أو مستقبل.