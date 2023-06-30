السبت 1 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

التشكيلية التونسية رجاء بن موسى: الإمارات بلد الاستدامة الثقافية

رجاء بن موسى
1 يوليو 2023 01:42

تونس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم التقرير السنوي إلى الأمم المتحدة
سفارة الإمارات لدى باريس تدعو المواطنين للحذر

أكدت الكاتبة والتشكيلية التونسية رجاء بن موسى أن المشهد الثقافي الإماراتي اليوم استطاع أن يخرج من محيطه المحلي لينتشر إشعاعه الثقافي الملهم في بقاع مختلفة من العالم بفضل دعم الدولة الموصول وحرص القيادة الرشيدة على تنشيط الساحة الثقافية، وبناء ركائز لتعزيز الحوار الثقافي والحضاري بين مختلف الشعوب. 
وقد انتقلت الإمارات في مجال الثقافة الآن إلى مرحلة الازدهار والانتشار الثقافي الملهم والإضافة النوعية القائمة على الاستدامة الثقافية. 
وأضافت بن موسى التي زارت الإمارات مؤخراً أنها انبهرت بما وصلت إليه الدولة من نماء وازدهار على المستويات كافة، إذ لم يقتصر الأمر على قطاع من دون آخر بل شملت طفرة التقدم النوعي كل المجالات، ولم تكن الثقافة بعيدة عن الاهتمام الموصول الذي راهنت عليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، حيث أصبحت قبلة للكُتاب والمبدعين والمفكرين وحاضنة ثقافية ملهمة في محيطها الإقليمي والدولي.
وأضافت التشكيلية التونسية: لقد راهنت قيادة الإمارات على العقل والحوار، فكانت الدولة بلداً شعاره ترسيخ وتمكين الهوية واللغة العربية والثقافة بشكل عام ورفع رايتها فوق القمة الشماء لتكون منارة تنير وعي ووجدان الأجيال، كما كانت الجوائز الرفيعة كجائزة الشيخ زايد للكتاب بفئاتها المختلفة الدافع الأول للباحثين والكتاب والمفكرين لتقديم أفضل ما لديهم، وكذا بالنسبة لجائزة البوكر للرواية العربية التي احتضنتها دولة الإمارات أيضاً، وعدد لا حصر له آخر من الفعاليات الثقافية المبهرة والملهمة التي تنظم في كل إمارات الدولة.
وخلصت رجاء بن موسى إلى القول: تعددت إنجازات الإمارات من خلال مشهد ثقافي نشيط شمل مختلف الفنون والآداب في سمفونية إبداعية قلّ أن تجد لها نظيراً في عالم اليوم، فلقد سارت القيادة الرشيدة في ترسيخ الهوية والرفع من مكانة وأداء الثقافة على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتأكيده أن من لا ماضي له ليس له حاضر أو مستقبل.

الفنون التشكيلية
الفن التشكيلي
الإمارات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
الرياضي
إنتر ميلان يفتح باب «الرحيل الجماعي»
اليوم 13:15
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
الرياضي
كاسترو من بوتافوجو إلى النصر
اليوم 12:41
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
عربي ودولي
انفجار في مصنع كيماويات جنوب شرق الصين
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©