جان فيرمير.. 200 عام من النسيان

هويدا الحسن (العين)

الحياة ليست دائماً على وتيرة واحدة، فأحياناً قد تعطي بسخاء لمن لا يمتلك الذكاء أو الموهبة، وتمنع عطاياها أحياناً أخرى عن الموهوبين الحقيقيين، فيعيشون حياتهم في وحدة وعزلة من دون أن يلقوا التقدير الذي يستحقونه، كما حدث مع أحد أهم رواد الفن التشكيلي على مدار تاريخ الفنون يوهانسن فيرمير، أو جان فيرمير كما يسميه بعض النقاد.

المدرسة الهولندية

وجان فيرمير (1632-1675) يعتبر أحد أقطاب المدرسة الفنية الهولندية التي ازدهرت إبداعاتها في القرن السابع عشر، وعاش في مدينة دلفت بجنوب غرب هولندا، وهي المدينة التي لم يغادرها طيلة حياته ولم يشتهر كأحد عباقرة الفن خارجها، وقد عاش فقيراً فترات طويلة من حياته ومات شاباً في الثالثة والأربعين من عمره، تاركاً خلفه أسرة كبيرة تتكون من زوجة وعشرة أبناء مثقلين بالديون والأعباء المادية.

وعلى رغم أن فيرمير كان عضواً في جمعية للفنانين، وأصبح رئيساً لها بعد ذلك لأربع فترات متوالية، إلا أن الشهرة لم تعرف طريقها إليه طيلة حياته، وكان يرسم ثلاث لوحات فقط كل عام وهو ما يفسر قلة عدد لوحاته التي لا تتجاوز الأربعين لوحة. وقد اهتم فيرمير بتصوير شخصيات الطبقة الوسطى من الرجال والنساء والأطفال، ولكن كان للمرأة النصيب الأكبر في لوحاته، فقد رسم النساء وهن يكتبن الخطابات أو يعزفن الموسيقى، أو حتى يؤدين الأعمال المنزلية الروتينية كالحياكة وصب الحليب، كما رسم البورتريه بتفاصيله الدقيقة، ولعل من أشهر لوحاته بورتريه الفتاة ذات القرط اللؤلؤي. ولم تكتشف عبقريته إلا في وقت متأخر جداً بعد وفاته، حتى إن أرنولد هوبراكين في كتابه «المسرح الكبير للمصورين الهولنديين والفنانات من النساء» الذي يستعرض فيه أعلام فن التصوير الهولندي في القرن السابع عشر، بالكاد ذكر اسم فيرمير على استحياء من دون الإشارة إلى أهميته وشهرته التي حظى بها لاحقاً حين أعاد كل من جوستاف فردريك وتيوفيل ثور برجر اكتشافه بعد أكثر من مائتي عام من وفاته. ليعاد اكتشاف أعماله بأثر رجعي وتجميعها ودراستها، وخاصة أنه كان سابقاً لعصره في استخدامه لتقنيات الظل والضوء.

موهبة فذة

وقد تولى الناقد الفني وجامع اللوحات الفرنسي تيوفيل ثور برجر جمع أعمال فيرمير ونشرها عام 1842 في كتالوج احتوى على ست وستين لوحة، ولكن تأكدت منها أربع وثلاثون لوحة فقط تنسب لفيرمير على وجه اليقين، ومن أشهر تلك اللوحات، لوحة فن التصوير التي يصور فيها نفسه في مرسمه وأمامه موديل امرأة يقوم برسمها، ولوحة خادمة تصب الحليب، ولوحة الفتاة ذات القرط اللؤلؤي، ولوحات تصور النساء في مشاهد روتينية من حياتهن اليومية كلوحات فتاة ترتدي ثوباً أزرق وتقرأ كتاباً، وامرأة تمسك بإناء ماء، وسيدة تكتب خطاباً، وامرأة تمسك الميزان، وغيرها من اللوحات التي ترصد الحياة اليومية العادية لأفراد الطبقة الوسطى، وخاصة من النساء.

وتقدر قيمة تلك اللوحات الآن بملايين الدولارات، مع أنها لفنان أنهكه الفقر طيلة حياته، وغيّبه التجاهل وعدم الاعتراف به وبموهبته الفذة والمتفردة التي خلدت ذكره في تاريخ الفن.