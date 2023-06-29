حمدة الفلاسي: المزج بين العناصر الفنية يصنع مساحات للتجريب

نوف الموسى (دبي)

الجميع كان يسألها عن حضور والدها في العمل الفني، عن طيف اللحظة الشعورية التي تتولد في العلاقات الإنسانية، بينما هي توقفت كثيراً عند أسئلتها الجوهرية: كيف تبدأ الأشياء بالتحول في تجاربنا الفنية، ما الذي يأسر أحلامنا طموحاتنا ورغباتنا على الدوام ونحاول دائماً استكشافه؟ في حديثها لـ «الاتحاد»، تقول الفنانة الشابة حمدة الفلاسي: «الجميع لديه «أحلام وردية»». وهو عنوان عملها الفني الذي شاركت به في معرض «صنع في تشكيل» بمدينة دبي. وفيه ترتحل الفلاسي متأملة المراحل المختلفة لوالدها من ولادته مروراً بدراسته الجامعية في الخارج، وذكرى شهر العسل بعد زواجه، وصولاً إلى عمله، كأنها تختبر مواقع الفواصل الحسية، ومكامن الطريقة اللاواعية التي من شأنها أن تجعل الشخص يستوعب أن جّل ما يحلم به في طفولته، إنما هي «أحلام وردية»، لابد أن يستيقظ منها في المداهمة المستمرة لأحداث الحياة وتحدياتها، تصف حمدة الفلاسي شعورها بقولها: «هناك لحظة ما، تتغير فيها طريقة التفكير إزاء كل ما حلمنا به، أود أن أتلمس هذا التحول، أن أجعل من يمر بالعمل، يعود لتلك اللحظة، ويدرك أثرها في تجربته، لأنها ورغم ورديتها المشعة، تنطفئ بخفة، وتختفي من فضاء التجربة، ما يجعلنا نتساءل عنها في كونها رغبات حقيقة أم أنها قوارب تسري بنا نحو محيط من السراب اللانهائي، والذي من شأنه أن يبني مراسي شعورية، تدفعنا للبقاء من بعد أن نستيقظ، ونواجه العالم الواقعي، وحقيقة الأشياء كما هي».

تسرد حمدة الفلاسي كيف أنه أثناء مناقشتنا للكثير من الآراء والتطلعات قد نختلف أحياناً مع آبائنا حول الكثير من الأمور، وبعدها بزمن، نبتسم لدرجة التشابه والالتقاء بيننا، تذكر الفلاسي في أحد المواقف عندما مرت بأمر محير، قال لها والدها حينها: «أستطيع أن أفهمك جداً، فنحن نتشابه كثيراً»، مبينةً أنه منذ ذلك الحوار، وهي تتفهم مرحلة ما نود نحن فعله، وما يأسرنا من مشاعر وأفكار ومفاهيم استقيناها من البيئة المحيطة، فنحن أبناء هذه اللحمة الرهيفة مع أهالينا، ومن خلالهم كذلك نرى أحلامهم وأحلامنا الوردية.

تختار الفلاسي الوسائط المتعددة في أعمالها الفنية، معتبرة أن قدرة المزج بين مختلف العناصر الفنية من مثل الفوتوغرافيا والتصميم الجرافيكي وغيرها، يهدي الفنان مساحات مفتوحة ولا محدود من التجريب، موضحة أنها عندما تجلس في مواجهة صورة معينة وتشرع في إضفاء عدة عناصر لها، تلاحظ كيف أن كل نتيجة تعطيها بعد جديد في العمل، وربما هذه هي الميزة المتفردة لتجريب، في أن المجرب يتطور أثناء العملية نفسها، وأنه دونما تفاعل مباشر، سيفقد الفنان قيمة ما تهديه التجربة من وعي خالص، ليس في الشكل الفني على مستوى الإنتاج فقط، وإنما في التراكم الشعوري وتوطيد علاقة الفنان بقدرته على الإنتاج نفسه وتطويره مع الوقت.

المحاولة والتجريب

أول عمل للفنانة حمدة الفلاسي، تمثل في عمل تركيبي صممت فيه غرفة جدتها، في المساحات الفنية الخاصة بحي الفهيدي، ضمن مهرجان سكة للفنون والتصميم في عام 2018، لفتت الفلاسي أنها أرادت أن يشعر الناس بتفاصيل غرفة جدتها، أحضرت السرير، وعلقت ملابسها، ووضعت كتاب الدعاء، وتابعت: «أردت أن أعطي للناس الإحساس الكامل بالتجربة، إنها دعوة للأشخاص أن يدركوا أثر الأفكار في رأسي، أن يتلمسوها بأيديهم، أن يستوعبوا عمق الشعور الذي لدي إزاء الماضي وتجلياته، وكيف أنه أثر في تكوينا وحضورنا في هذه الحياة. اعترف أنى أميل إلى النوستالجيا، والحنين جزء من إيماني بأهمية أن يقدر الناس اللحظة التي يعيشونها قبل أن تصبح ماضياً». وأضافت الفلاسي كيف أن تركيزها على بناء نماذج فنية لتجريب، من خلال الصور القديمة والتحف الشخصية، قادم من مواجهة خاصة فيها مع ذاتها بالدرجة الأساسية، وهي أن تظهر أفكارها وتشاركها، كونها تتردد كثيراً في حوارها الداخلي مع نفسها، بين أن تعبر عن هذه الأفكار أو تبقيها بعيداً عن الفضاءات العامة، وتوصلت أخيراً إلى أنها تود أن تستمر في المحاولة والتجريب والبحث الفني، فإذا ظهر شيء يستحق المشاركة فهي بذلك حققت خطوة جيده، بالمقابل إذا لم تتوصل إلى نتيجة مرضية في بحثها الفني، فإنه يكفي بالنسبة لها أنها حاولت، وبالتأكيد فإن ذلك يعد تطوراً وتعلماً في مرحلة معينة من مسيرة التجريب الفني.