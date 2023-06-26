الثلاثاء 27 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

ناشرات إماراتيات: التوزيع التحدي الأبرز لصناعة النشر

ناشرات إماراتيات: التوزيع التحدي الأبرز لصناعة النشر
27 يونيو 2023 01:04

هزاع أبوالريش (أبوظبي)
قد تمر على النشر والتوزيع معوقات تجعل الناشر أمام تحديات كبرى في عالم النشر الدوّلي، وثمة مميزات عديدة للنشر والتوزيع تشجع أصحاب دور النشر والتوزيع للمواصلة في ذلك المجال، منها تعزيز ازدهار الثقافة في مجال صناعة المحتوى ونشر المعرفة في المجالات كافة.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة وفاء أحمد، مؤسس دار الرخ للنشر والتوزيع وتنظيم الفعاليات: «عندما نفكر بتوزيع الكتاب والتحديات التي تواجه دور النشر بهذا الصدد، نتوقف كثيراً عند تكلفة طباعة الكتاب واختيار الغلاف والتدقيق اللغوي للكتاب مقارنة بتكلفة التوزيع الباهظة فيما بعد، والتي قد تصل إلى نسبة 60% من سعر البيع، حيث تذهب لصالح شركات التوزيع. وهذا أمر مكلف في الحقيقة، خاصة أن سوق النشر في بعض دول الخليج من الأسواق المكلفة إذا ما قارنّاها بالأسواق الأوروبية أو الأميركية أو العربية، فهناك عند الغرب ولأن سوق النشر تدرّ أرباحاً جيدة على المؤلف والناشر، نجد أن دور النشر تقدم للكتاب مبالغ نقدية مقدمة، مع توقيع عقد على الكتاب حتى قبل إكمال الكاتب له. كما تقدم دور النشر للكاتب الترويج وحفلات التوقيع وجولات عدة للترويج للكتاب لأنها تشكل سوقاً مربحة لدار النشر».

وتابعت: «أعتقد أن الحلول تكمن في جعل تكلفة طبع ونشر الكتاب أقل على دار النشر عن طريق الدعم الحكومي للمؤسسات التي تتولى الطباعة، كما يفضل أن يكون التوزيع بتكلفة أقل مما يشكل ربحاً لدار النشر حتى لا تتبنى فكرة طباعة الكتب بغض النظر عن فائدتها اللغوية والأدبية والثقافية».
إيصال الكتاب
ومن جانبها، قالت عفراء البنا، مؤسس منشورات الغاف: «قبل أن نبدأ في النشر وضعنا أمامنا بعض التحديات التي قد تواجه الناشر العربي في التوزيع، ومن أهمها وصول الكتاب للقارئ حيثما كان، ولتلافي هذه المشكلة أطلقنا متجر غاف الإلكتروني، وتعاونّا مع شركات توصيل بإمكانها إيصال الكتاب لمعظم دول العالم». وأشارت إلى أن مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية وعمل تعاقدات مع مكتبات في دول مختلفة، جعلتهم أكثر حضوراً في عالم النشر والتوزيع، ما يسهل تجاوز معوّقات النشر.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للآداب»: كاتبة من «الفصل الأول» تحقق إنجازاً إقليمياً في مجال النشر

وقالت عائشة علي الغيص، مؤسس دار الظبي للنشر: «تُعدّ مرحلة التوزيع من أهم وأصعب المراحل في عملية النشر، لأنه من دونها لا يمكن توصيل فكر وإبداع المؤلفين إلى القراء، ولأنه إذا لم يوزع الكتاب تكدست المؤلفات في المخازن ولحقت بالناشر خسائر جسيمة»، مؤكدة أن من المعوقات التي قد تواجه الناشر ضعف التسويق مقارنة ببقية الأسواق، وفي هذه الحالة قد يعتمد بالدرجة الأولى على الدعم الحكومي الذي يقدم بأشكال مختلفة.
وأشارت الغيص إلى أن الكتاب قد يتم بيعه بنسبة 53% في معارض الكتب، وما عدا ذلك فنسبة المبيعات قليلة، ولذا تؤكد أهمية المعارض وضرورة انعقادها، موضحة، الارتفاع المستمر في تكاليف إيجار المعارض المحلية والعربية، التي أصبحت من أهم منافذ التوزيع بالنسبة للناشرين، وفي هذا السياق كان للمبادرات التي اتخذتها القيادة الرشيدة بإعفاء الناشرين من الرسوم، كما في تجربة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، دور كبير في دعم الناشرين.
وبيّنت أن من المعوقات التي تواجه الناشر أيضاً التحول الرقمي في قطاع النشر، وإمكانية الاكتفاء بالتسويق الرقمي للكتب، واستحداث بعض منصات التوزيع في الدولة لتوزيع الكتب وتسويقها في المعارض الدولية، وفي المناقصات مع المؤسسات الثقافية والجهات الحكومية ضمن مبادرة رائدة ومتميزة، ولكن الاقتطاع بنسبة 50% للتوزيع نسبة عالية ومرتفعة.

حلول ممكنة
أما بالنسبة للحلول، فأوضحت الغيص، أنه يمكن استحداث جمعية على مستوى الدولة متخصصة في التوزيع فقط دون النشر وتحديد نسبة محددة مناسبة ورمزية مقابل التوزيع، فنسبة 50% للتوزيع نسبة عالية، ما قد يحدو بالناشر إلى رفع سعر الكتاب أو رفع تكاليف الطباعة على المؤلف. واستحداث جمعية كهذه يساهم في دعم صناعة الكتاب، وفي دعم الناشرين، حيث إن الموزعين يأخذون نسبة كبيرة بخلاف الناشر الذي يبذل جهداً كبيراً في الارتقاء بالمحتوى المتميز. وبالإضافة إلى ذلك، عقد اتفاقيات وشراكات مع موزعين في بلدان جديدة، ما يحمل العديد من الفرص التي تخدم قطاع توزيع وبيع الكتب بالتجزئة، واستحداث منصات تخصصية غير ربحية تخدم الناشر لتسويق الكتب والاستخدام الاحترافي لمنصات التواصل الاجتماعي، ولاسيما أن التوظيف الاحترافي لتلك المنصات في الترويج للكتب، يساعد على الوصول إلى الجمهور المناسب لمحتوى الكتاب والفئة العمرية.

النشر
دور النشر
صناعة المحتوى
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية
الرياضي
«فني الشطرنج» يناقش تحضيرات المنتخبات للمشاركات الخارجية
اليوم 13:30
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
دنيا
"لبيك اللهم لبيك" تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات
اليوم 13:22
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
الرياضي
ميسي على طريق «الذهبية الثامنة»!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©