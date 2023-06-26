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ثقافة

محسن سري: ديكور المسرح أحد دروب الفن التشكيلي

من أعمال محسن سري (من المصدر)
27 يونيو 2023 01:04

شعبان بلال (القاهرة) 

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بصمات فنية تحملها المسرحيات والبرامج التلفزيونية تجذب المشاهد وتؤثر في ذاكرته البصرية، وأحياناً تمر عليه مرور الكرام دون أن يدرى ما وراءها من مجهود يبذله فنان الديكور في تقديم قطعة فنية تحمل بصماته وتضيف للعمل الفني.
تلك البصمات الفنية يستعرضها التشكيلي ومصمم الديكورات محسن سري عبر معرضه «دروب فنية» بدار الأوبرا المصرية، من خلال لوحات تحمل نماذج لأعماله في الديكور المسرحي والتلفزيوني منذ عام 1996 في عدد من البلدان العربية. 
ويرى سري أن ديكور المسرح والأعمال التلفزيونية من مسلسلات أو برامج أحد دروب الفن التشكيلي التي يجب على مصممه وجميع العاملين في مجالات تصميم الديكور والإعلام الإلمام بقواعدها وأساسياتها.
وقال سري لـ«الاتحاد» إن قطعة الديكور تمر بعدة خطوات قبل وصولها للشكل الأخير على خشبة المسرح، وليست صدفة أو عملاً بسيطاً، وتحتاج للوقت والتفكير من الفنان التشكيلي ليضع التصميم الأمثل ويختار المادة المناسبة لتقديم قطعة الديكور من خلالها، لتعطى الإحساس بالزمان والمكان وتساهم في توصيل الرسالة للجمهور، ولهذا على مصمم الديكور أن يقرأ العمل جيداً ليتعرف على طريقة حركة الممثلين على الخشبة أو داخل الاستديوهات حتى لا يعيقهم الديكور ويشتت انتباهههم.
ويلتحم الفن التشكيلي مرة أخرى مع الأعمال المسرحية في مرحلة تنسيق ألوان قطع الديكور والتصوير لجذب عيون المشاهدين عبر ألوان معينة، كما أن الحقبة الزمنية التي تدور فيها أحداث المسرحية أو العمل التلفزيوني تفرض مجموعة ألوان دون غيرها، وتأتي الإضاءة والملابس كأحد أهم عوامل تصميم الديكور، حيث تتحكم في ظهور الألوان على الشاشة والمسرح، ويتحدد ذلك عبر نوع المسرحية كوميدية كانت أم تراجيدية، وكلها جوانب يجب الإلمام بها.
وأشار سري إلى أن ثقافة الفنان وخلفيته المعرفية تفيده أثناء تصميم الديكور وتمنحه زخماً من الأفكار يساعده في إعطاء قيمة لكل عمل يقدمه، فالفنان صاحب الخلفيات المعرفية المختلفة والمتنوعة والملم بالأحداث المحلية والعالمية يكتسي عمله بصمة مختلفة ومميزة عن الآخرين.
أما عن دخول الذكاء الاصطناعي إلى تصميم الديكور فيعتقد سري أن التكنولوجيا يمكن أن تقدم تصميماً جيداً، لكنه في النهاية سيكون مأخوذاً من أعمال سابقة، ولن يكون قطعة فنية مستقلة بذاتها تحمل بصمة الفنان الذي قدمها، ولن ينجح في جذب الأعين كما يحدث مع قطع الديكور الحقيقية.

المسرح
الفن التشكيلي
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