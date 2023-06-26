«لماذا؟».. إصدار قصصي مصوّر من «كلمات»

الشارقة (الاتحاد)

يضع كتاب «لماذا؟»، القراء الصغار من خلال قصته ورسومه المتقنة أمام مفارقات قد تبدو للمرة الأولى كوميدية، ولكن الهدف منها إثارة فضولهم وتشجيعهم على التساؤل عن العالم من حولهم، من أول سطر إلى آخر صفحة، حيث يختتم بالتنويه إلى أن الإنسان ينسى كثيراً لون الغيمة البيضاء ووجه السماء الأزرق وصوت الماء، وينسى جمال الورد، وينسى أنه كائن يعيش في الأرض وليس في الفضاء.

الكتاب أطلقته «دار كلمات» المتخصصة بنشر كتب الأطفال واليافعين ضمن إصداراتها للعام الجاري 2023، وهو من تأليف أمل ناصر ورسوم زينب بن حوّالة، وفي كل سطر وصفحة مصورة من القصة، يظهر حيوان أو نبات بسلوك غير مألوف وأحياناً بسلوك مضحك، ليكشف كل سؤال حول تلك السلوكيات عن جواب يحفّز الأطفال على التفكير في الأسباب والنتائج وما يعانيه عالم الطبيعة من تلوث بيئي.

مهارات التحليل

يحقق هذا الإصدار الرسالة المطلوبة منه سواء قراءه الكبار أو الصغار، لكنه يهدف بشكل أعمق إلى تنمية مهارات التحليل والنقد لدى الأطفال، وتوعيتهم بقضايا البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي، كما يبرز التغيرات التي طرأت على حياة الإنسان بسبب التلوث، وكذلك ما أفرزته جائحة كورونا التي أصابت العالم، ودفعت البشر إلى ارتداء الكمامات واستخدام أنابيب الأوكسجين لتنقية رئاتهم من الهواء الملوث.

ويقدم الكتاب إجابات بسيطة وكاشفة لحجم التلوث الذي يواجه كوكبنا، وينقل للصغار بلغة بسيطة وواضحة رسالة مهمة حول مخاطر تلوث الشوارع بدخان المصانع وعوادم السيارات، وتلوث البحار بالنفايات والأكياس البلاستيكية، وانتشار الصيد الجائر الذي يعرض الكثير من الحيوانات للانقراض.