صفية القباني: الجداريات أقدم وسيلة اتصال جماهيري

أحمد عاطف (القاهرة)

مغامرة فنية جديدة تخوضها صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين المصريين، عبر لوحات معرضها «بداية» المقام في القاهرة الذي تعايش به بداياتها الفنية قبل ثلاثين عاماً عند تخرجها في الجامعة، وتستعيد به ذكريات الماضي تزامناً مع إكمالها السابعة والخمسين من عمرها.

وتقول القباني لـ«الاتحاد»: «إن كل مرحلة عمرية جديدة في حياة الفنان بداية لأعمال فنية لها طابع خاص، والمعرض الحالي تحدٍّ جديد تخوضه وهي تثق بأنه لا يوجد في الفن ما يسمى بالنهايات، ولهذا قررت تنظيم معرض لإثبات أنه لا يزال لديها مخزون كبير».

رحلة القباني بدأت من الأردن، حيث كانت بداية الإلهام لتخرج من عباءة الجداريات التي عكفت عليها طوال مسيرتها، وتعود إلى رسم اللوحات الزيتية، وقد استدعت كل ما عاشته طيلة حياتها طالبة في الجامعة ثم أستاذاً لرسم اللوحات، فذهبت بخيالها إلى شوارع منطقة الحسين التاريخية، لتعود منها محملة بالكثير من أفكار اللوحات التي دمجتها مع النباتات التجريبية والمسطحات.

زيارات دورية قامت بها نقيب الفنانين التشكيليين في مصر للمناطق الشعبية أثناء دراستها، وهو ما كوّن لديها مخزوناً بصرياً يؤثر في أعمالها عند تنفيذ أعمالها الفنية.

أسرار الجداريات

ترى القباني أن الجداريات لها الفضل في تسجيل التاريخ المصري القديم الذي اعتاد على تسجيل يومياته وعلومه عليها، فكانت أبسط وسيلة نتصل بها مع الماضي، ولا تزال تكشف عن أسرارها كل يوم.

وأضافت أن تلك الفترة انقضت لتلحق بها جداريات الفن القبطي، فكانت أحد رموز الفن الشعبي القائم حتى الآن. وقالت: «إن الجداريات الإسلامية نجحت أيضاً في تقديم رسائل خاصة معتمدة على الخطوط الهندسية الممتدة، والتي يكمل بعضها بعضاً، ويجب أن يتعرف عليها طلاب الفنون الجميلة والهندسة المعمارية للاستفادة منها، واستكمال التراث على جداريات جديدة». وتصف القباني الجداريات بأنها أقدم وأسرع وسيلة اتصال جماهيري، وتدلل على ذلك بجداريات الإسكندرية التي تحولت إلى أيقونات موثقة في لقطات الأفراح والمناسبات ولحظات النجاح.