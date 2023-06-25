الإمارات تستعد للمشاركة في "موسم طانطان" الثقافي بالمغرب

تستعد دولة الإمارات للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة عشرة لموسم طانطان الثقافي، أحد أهم التظاهرات الثقافية التي تحتفل بتقاليد ومظاهر الحياة الصحراوية، و يقام في جنوب المملكة المغربية، برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ، وذلك من 7 إلى 12 يوليو المقبل تحت شعار "ترسيخ للهوية ورافعة للتنمية المستدامة".

تأتي مشاركة الدولة بجناح تشرف عليه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية بصون التراث الثقافي، وتعد هذه المشاركة هي السابعة على التوالي لدولة الإمارات في موسم طانطان وهو ما يعكس عمق العلاقات الأخوية الإماراتية المغربية وما تشهده من نمو وتطور في المجالات كافة ومنها المجال الثقافي.

ويتضمن جناح دولة الإمارات في موسم طانطان العديد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات التراثية التي ستسهم في اطلاع الجمهور على الموروث الإماراتي وعروض فرق الفنون الشعبية والحرف التراثية، وقرية تراثية تسلط الضوء على فن الطهي الإماراتي والحرف اليدوية ومعارض الصور وفعاليات تراثية وفنية وأمسيات شعرية، وإحياء حفلات غنائية بمشاركة عدد من الفنانين الإماراتيين الى جانب تنظيم عدد من المسابقات التراثية منها مزينة الإبل والمحالب وسباقات الهجن بالتعاون مع اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وتسهم المشاركة في موسم طانطان في إيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم وتسليط الضوء على تراث دولة الإمارات الغني والمتنوع في مجالات الممارسات المستدامة، والتعريف بالموروث الثقافي الإماراتي بجميع مكوناته الغنية في سياق ترسيخ قيم عام الاستدامة، كما يعد فرصة للتعريف بجهود الإمارات في تسجيل عناصر التراث المعنوي وانسجام القيم والتقاليد والعادات وفي مقدمتها التراث الصحراوي المشترك بهدف ربطها بواقع حاضرنا المعاصر والمحافظة عليها للأجيال القادمة.

ويعد موسم طانطان أهم تظاهرة ثقافية وفنية مميزة في شمال أفريقيا ويتميز بقدرته على تجميع أشكال متنوعة من ثقافات البدو الرحل.

كما أن موسم طانطان مسجل في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إذ يتضمن الموسم برنامجاً ثقافياً غنياً ومتميزاً يجمع بين الماضي والحاضر ويسلط الضوء على التراث الصحراوي ما يتيح فرصة لالتقاء الثقافات العربية وتقارب مظاهر التراث والقواسم الحضارية المشتركة بين دولة الإمارات والمغرب التي تتجسد في الثقافة الشعبية الصحراوية.