مكتبات الشارقة العامة تواكب عام الاستدامة

الشارقة (الاتحاد)

سعياً منها لمواكبة عام الاستدامة في الإمارات، نظّمت مكتبات الشارقة العامة لجمهورها على مدار شهر يونيو أكثر من 24 فعالية تنوعت بين مبادرات وورش عمل وندوات وجلسات حوارية، شهدتها فروعها الـ6 في كل من الشارقة والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن ووادي الحلو، واستهدفت روادها من مختلف الفئات العمرية.وجاءت الفعاليات ضمن جهود مكتبات الشارقة العامة في توفير بيئة تعليمية وتثقيفية للزوار، تسهم في التحفيز على تنمية الوعي وتحقيق فائدة معرفية وعملية للجمهور، من خلال تسليط الضوء على قضايا مهمة تعزز تطوير المهارات وتساعد الأطفال واليافعين والشباب والكبار على اكتشاف مواهبهم.

سرد الذات.. السيرة الملهمة

وعرضت مكتبة الشارقة العامة في جلسة نقاشية محتوى كتاب «سرد الذات» لصاحب السمو حاكم الشارقة، استهدفت التعريف بمحاور الكتاب الملهم عن الرحلة المعرفية لقائد مسيرة الشارقة، ونظمت للأطفال مجموعة ورش عمل وجلسات تعليمية استعرضت مستقبل الطاقة الشمسية وكيف تستفيد منها دولة الإمارات، وورشة عمل حول التعبير عن القصص من خلال الرسم، وتبنت مكتبة الشارقة العامة كذلك ضمن احتفائها بعام الاستدامة مبادرة تشجير استهدفت تحفزي اليافعين والشباب في الشارقة على زراعة النباتات وتوضيح أهمية استهلاك الخضروات العضوية وزراعتها.

تدوير المخلفات الإلكترونية

ضمن برنامج فعاليات يونيو، نظمت مكتبة دبا الحصن جلسة توعوية حول خطورة الأجهزة الإلكترونية على البيئة وكيفية التخلص منها بشكل آمن ومسؤول، واستهدفت عبر ورش عمل متنوعة إطلاق مخيلة الفتيات للإبداع في مجال التصميم الجرافيكي، وتدريب الأطفال على طرق اختيار الكتاب المناسب لاهتماماتهم، والاستفادة من التفكير التصميمي في إيجاد حلول ابتكارية، بالإضافة إلى تحليل رسومات الأطفال كوسيلة لفهم مشاعرهم من خلال رسوماتهم.

ترشيد الاستهلاك

ونظمت مكتبة وادي الحلو فعالية حول الاستدامة شملت ورشة حول إعادة تدوير الأوراق والصحف بصناعات يدوية، وورشة بمناسبة يوم البيئة، كان جمهورها من الأطفال، لتحفيزهم على المساهمة في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، واستهدفت من خلال فعالية نظمتها بالتعاون مع «مركز الحفية لصون الحياة البرية» توعية الجمهور بكيفية الحفاظ على الحيوانات المائية، وأطلقت مبادرة حول طرق وأساليب الزراعة الحديثة، تضمنت ورشة حوارية في وادي الحلو حول التطور الزراعي والزراعة المحمية والمائية وتكنولوجيا الري والأسمدة والمبيدات.

تخيل الإمارات عام 2071

وفي إطار تنمية ثقافة جمهورها، نظمت مكتبة خورفكان مجموعة من الفعاليات المتنوعة للكبار والصغار، استهدفت تطوير مهاراتهم وإثراء معارفهم، ومنها فعالية بعنوان «تخيل الإمارات في 2071»، استشرفت المستقبل والتخطيط الاستراتيجي بالاستعانة بالخيال والعصف الذهني، وفعالية «المستحيل مجرد رأي»، التي اعتمدت على أسلوب التحفيز لإدارة كل مشارك حواراً داخلياً مع نفسه يساعده على التغيير، وفعالية بعنوان «المؤثر بين الشهرة والقيم»، ناقشت مفهوم التأثير ونماذجه في مواقع التواصل الاجتماعي، وشجّعت فعالية بعنوان «أنت ما تفعل وليس ما تود أن تفعل» الأطفال على مواجهة التحديات وتحقيق الأحلام.

اجعل الهواية مشروعاً ناجحاً

واستفاد رواد مكتبة كلباء العامة من مجموعة الورش التطبيقية والتدريبية التي نظمتها لتعزيز الإبداع والابتكار في مجالات مختلفة، ومنها ورشة «فن الرسم على الأقمشة والمنتجات الجلدية»، لتعليم الأطفال أساليب الرسم الفنية على مواد مختلفة، وورشة «مفتاح صول والموسيقى الناشئة»، للتدريب على مختلف الآلات الموسيقية وتنمية الوعي بأساسيات العزف بأسلوب مبتكر، بالإضافة إلى فعالية افتراضية بعنوان «أثر التطوع في المجتمع»، تعرف خلالها المشاركون على فوائد وأهداف التطوع وكيفية المساهمة في بناء المجتمع، وأتاحت فعالية افتراضية كذلك بعنوان «كيف تجعل الهواية مشروعاً ناجحاً؟»، أمام المشاركين فرصة تعلم خطوات تحويل الهواية إلى مشروع ربحي.

عالم الروبوتات

وبدورها، قدمت مكتبة الذيد العامة ورشة نوعية لليافعين حول تاريخ وبرمجة الروبوتات، وتضمنت سرد معارف أساسية للمشاركين حول مفاهيم تستخدم في علم الروبوتات مثل الحساسات والمحركات والمتحكمات، وخطوات تصميم الروبوت والأدوات البسيطة، وأنواع الروبوتات وتصنيفاتها المختلفة، ولغات برمجتها وكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.