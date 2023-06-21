«الإمارات للآداب» تفتح باب المشاركة في «آر جي إس جيلدفورد» دبي للأطفال

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب اليوم عن فتح باب المشاركة في مسابقة «أر جي إس جيلدفورد» دبي للأطفال لكتابة الرسائل حيث تحتفي المسابقة بمهارة كتابة الرسائل الخطية وتتيح للأطفال فرصة إظهار مهاراتهم ومواهبهم في الكتابة والخط.

وقالت أحلام بلوكي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب: «نشهد في العصر الحالي تغييراً مستمراً وغير مسبوق في مجالات التكنولوجيا والاتصالات الرقمية حيث تذّكر مسابقة 'أر جي إس جيلدفورد' دبي للأطفال لكتابة الرسائل بالقوة والتأثير الكامنين في الكلمات الصادقة، وتحتفي بأهمية التواصل الإنساني العميق، وتشجعنا على التفكر والتعبير من خلال رسائل تلمس كلماتها القلوب ولاسيما في ظل التطور المتسارع الذي نشهده في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي».

ومن جهتها قالت كلير تورنبول مديرة مدرسة «آر جي إس جليدفورد» دبي: «يسرنا أن نستمر في رعاية مسابقة 'أر جي إس جليدفورد' دبي للأطفال لكتابة الرسائل لعام آخر، ونؤمن بأهمية البدايات حيث من الضروري تشجيع الأطفال على تبني هذا الإيمان لما يفتحه من أبواب فرص عديدة إضافة وما يعززه من ثقافة الفضول الاستكشاف والتطوير».

وعلى المشاركين في المسابقة كتابة رسالة موجهة إلى كاتب أو كاتبة واقتراح «بداية» بديلة لكتاب تم نشره بالفعل، فيما تنقسم المسابقة إلى ثلاث فئات عمرية من 8 إلى 11 عاماً و11 إلى 13 عاماً و14 إلى 18 عاماً، في حين أن آخر موعد للمشاركة في المسابقة هو 11 ديسمبر المقبل، وسيتم تكريم الفائزين خلال حفل خاص بتوزيع الجوائز خلال دورة مهرجان طيران الإمارات للآداب لعام 2024.