«اضغط للطباعة».. معرض لـ8 فنانين مقيمين في الإمارات

نوف الموسى (دبي)

هي فعلٌ يعيد تجسيد نفسه في المشهد المرئي، تنزاح فيها الكتلة الواحدة بطاقتها القصوى نحو التكرار بهيئتها الأصلية، وأحياناً كثيرة تباغت أيدي الفنانين بتصورات وجودية، ما يجعلهم ينقبون في الورق، ويحفرون بالسؤال المعادن والأقمشة والأخشاب والحجارة، مغمورين بالحبر والألوان والنتوءات المسكونة بالأمد البعيد للغة الصورية، والعلامات الرمزية، والدلائل الشكلية ومتاهاتها في التعبير الخفيّ.

يُقال إنها مجابهة كل ما يُقال في اللغة، بأن التأويل لا يُمكن تفسيره. وبأن كل ما يُرى بعين المُلاحظ، إنما هو إثباتٌ منيعٌ على وجوده، إذْ أن الأمر ذاته يثبت العكس كذلك، فما نراه إنما يطمسُ هو الآخر أفقاً أوسع لنظر، ويبقى دوره الأساسي في أن يضعنا أمام تحدي الشكل، حتى نتمكن من تجاوزه، وقتما ندرك حساسية أثره في ذاكرتنا الإنسانية.

هكذا تتأتى سحرية «الطباعة» في الفعل الفني، مشكلةً مسيرة من المبالغات الإنشائية في التعابير البصرية، ولكن السؤال عن أهميتها في الفلسفة المجتمعية والثقافة التاريخية، وسط التحولات الفنية المعاصرة، ينقلنا إلى كونها حاجة اجتماعية، تحفظ رغبتنا في البحث عن أصل الأشياء، دونما رجوع مقصود لمصدرها، بل الاستفادة من سلسلة فعل الطباعة وفنونها عبر مختلف الأزمنة والحقب الحضارية، لدراسة الأنماط والسلوك والفكر، فالطباعة هنا إنما هي سياق اجتماعي، وحوار بصري يحفز نحو تطور الحوارات البدائية، يكون فيها الشخص واللوحة الطباعية في مواجهة تعبيرية.

مرجعيات فنية رائدة

«اضغط للطباعة»، لم يكن مجرد معرض فني في عائشة العبار غاليري بمدينة دبي، فالسلسلة التي قدمها 8 فنانين مقيمين في دولة الإمارات، ضمن مشروعات متنوعة تتضمن أسئلة كُبرى، أفرزت وبشكل خاص لحمة المساحة الفنية واللوحة الطباعية، وهي مسألة جديرة بالذكر، خاصة أن صاحبة الغاليري عائشة العبار، أصرت وبشتى الطرق، أن تترسم عناوين واضحة، ومرجعيات فنية رائدة وناشئة في الاستيعاب الإبداعي لمفهوم المقصد الفني، وأهمية الدفع بالتعاونات الرصينة بالقيمين، واستيعاب الفنانين الرواد الملهمين، والتأكيد المستمر على المشروعات الشبابية، أرادت عائشة العبار وفي توضيحها الدائم خلال حديثها مع «الاتحاد»، أن ترسم خريطة فنية واضحة للعلاقة بين المبدعين كممارسة فنية، وبين المتلقي، باعتباره مشروعاً فكرياً يتبنى الذائقة من خلال ثقافة الاقتناء، إضافة إلى مسألة الالتزام بالتعليم، فمنذ انطلاق عائشة العبار غاليري في عام 2018، رافقت المعارض الفنية مجموعة من ورش العمل والندوات الهادفة إلى المساهمة في دعم استدامة البيئة الفنية في دولة الإمارات. وتركزت البرامج الثقافية للمعارض الفنية، في إثراء الصياغة النقدية وآلية معالجة القراءات الفنية، لإعطاء المجتمع الفني فرصاً أكبر لاكتشاف المواهب والتعرف على المخيلة وأبعاد تطورها في التجديد والتجريب الفني.

إعادة التفكير بالذاكرة

في الصحافة الثقافية، عادةً ما نبحت في العلاقات المتبادلة بين الفضاءات العامة والفنانين، في محاولة لإدراك مسارات التغذية الراجعة المتعلقة بالمجتمع الفني، وارتباطها ببناء أنظمة العلاقة بين شبكة الفنانين أنفسهم، ومنه فإن العلاقة الفنية التي تجمع طبيعة أعمال الفنانين المشاركين في معرض «اضغط للطباعة»، تُعد ضرورة في بيان أثر تنظيم معرض متخصص في فن الطباعة، ودوره في رسم التوجهات الثقافية والغاية الوظيفية والجمالية من حضوره في المشهد الفني. فلا يُمكن التفكير بأعمال الفنان عظيم الغصين «مواليد دبي، 1989»، مشارك في معرض «اضغط للطباعة»، المهتم بالرسومات الهزلية والتوضيحات، ذات النزعة التشاركية، دونما السؤال عن أثر استخدام طابعة «الريزوغراف» في مشروعه الفني، وبحسب المصادر البحثية: «هي طابعة يابانية كبيرة الحجم تم إصدارها لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي، ويتم استخدامها اليوم من قبل كل من الفنانين والشركات التجارية بسبب تكاليفها المنخفضة والنوعية الفريدة للمواد والألوان المطبوعة». حيث يختبر الفنان عظيم الغصين، الذي يعمل حالياً كمدير للمكتبات والأبحاث في مركز جميل للفنون في دبي، تقنيات الطباعة في اختبار المواد تزامناً مع السماح التام للمخيلة أن تعيد التفكير بالذاكرة كمجال واسع التكهن. في أعماله نجد استنطاقاً حسيّاً، يحمل دلالة من اللغة المكتوبة، قد تدفع المشاهد للارتحال بتجاه كل ما هو عابر، بوصفه أصيلاً في البنية الشعورية للتجربة الإنسانية، إنه تعظيم شفيف للحظة البصرية.

سريالية الحركة

استمرت مفاهيم السرمدية وأزلية التجريد، في معرض «اضغط للطباعة»، شاغلاً مُلهماً في الأعمال الطباعية للفنان برايان غونزاليس «مواليد سانتا مونيكا، 1985». ورغم التباين اللوني في المشهدية البصرية لاكتشاف غموض الاحتمالات اللانهائية، القائمة على سريالية الحركة في جاذبية متفردة للزمن، إلا أنه ما استوقفني بشكل شخصي، نمط شكلي لزخرفة في أحد أعمال الفنان، الشبيه بأنماط طباعة، نراها منسوجة في أنواع من السجاد والوسائد المزركشة في المنطقة المحلية والمتصلة بالثقافة العربية والإسلامية، ما أوحى بحميمية لافتة وسط تداخلات عشوائية وإفرازات غير منتظمة الشكل واللون في لوحة «Hopeless Enigma»، ويبقى إبداع غونزاليس في إسقاط الرمزيات الثقافية، وكأنها طقوس مجتمعية. يقوم الفنان برايان غونزاليس بتدريس الرسم والطباعة في جامعة الشارقة، كلية الفنون والتصميم، مما أتاح له فرصة أن يقدم ندوة نقاشية مصاحبة للمعرض تناولت «مقدمة عن مجتمع الطباعة الدولي».

دائماً ما تلفت أعمال الفنان خالد مزينة «مواليد دبي، 1985»، انتباه النقاد الفنيين، وتحديداً اهتمامه بالوسائط المتعددة على الورق والنسيج والأزياء بروح من الفنتازيا التاريخية، فالأخير شكل أول معرفة لي بأعمال الفنان خالد، عندما عرضت مجموعة منها في مركز تشكيل بدبي، أما في مجموعة الأعمال الجديدة بعنوان «في أعماق الرقص» في معرض «اضغط للطباعة»، فيستكمل مزينة بحوثه في طقوس الحركة عبر التاريخ الإنساني، ومنه فإن موضوع الرقص والجسد، يحمل بين طياته دلالة اجتماعية، من خلال التكرار والإيماءات والاستدارة، واستلهام ما يمكن أن نطلق عليه المادة في تعبيرها عن الروح، باتخاذ وضعيات راقصة توحي برغبة دفينة بالاتصال وربما التحرر والذهاب إلى ما هو أبعد من الجسد. تظهر جماليات الألوان في اللوحات من خلال تزامنها الدقيق مع قوة الهندسة الشكلية لمحيط الجسد في داخل اللوحات، مشكلةً فضاء مكتنزاً بالطاقة البديعة أبرزها الشكل الهندسي المثلث.

بالنسبة لي كمشاهدة لأعمال الفنان دييجو ميندوزا «مواليد مكسيكو سيتي، 1988»، تأثرت كثيراً بالنقوش الزرقاء في لوحة بعنوان «Macho Fantastico»، يُعرف ميندوزا أن ممارسته تتركز على النقش وطباعة الشاشة، أنه ينقل الصور بهدف إنشاء تركيبات نمطية الطابع باستخدام الرؤى المتداخلة من خلال الإشارات المرئية ذات التمثيلات الأسطورية وارتباطها بالأنماط السلوكية الحالية متعددة الثقافات.

اتفق تماماً مع الفنانة Ji-Hye Kim «مواليد سيول، 1980»، حول مقاربتها لمسألة الهوية الذاتية باستخدام الاستعارات من الأحداث الطبيعية، حيث تشارك في معرض «اضغط للطباعة»، من خلال بيانها لقدرة الجبال الصخرية في دولة الإمارات على مقاومة أعمال الطبيعة، وبتالي فهي تهدينا مساحة لتفكير بتأثير التحولات التي شهدتها تلك التضاريس، في تحديد ماهيتنا بطريقة ما، إنها تحول الجبال إلى مرآة، تعكس من خلاله نسيجنا الداخلي، بالمقابل اختارت الفنانة صفية شريف «مواليد دبي، 1999»، مفهوم الذاكرة الانتقائية، وما يميز مجموعتها من المطبوعات المنقوشة والورقية، أنها تسمح للخيال بإثراء مشهد مختار من خلال إعطائه مساحة من التأمل والتركيز، مثلما يفعل السينارست عندما يضخم دور شخصية عابرة، ويجعلها في واجهة التصعيد الدرامي.

تقارب جمالي وحسي

ومن بين الاشتغالات الإبداعية التي شهدت لقاءً في التقارب الجمالي والحسي لما يمكن أن تكتنزه الذاكرة من حيوات مستمرة في التجربة الإنسانية، أعمال الفنانة سلامة نسيب «مواليد دبي، 1988»، والفنانة هالة العبورة «مواليد عمان، 1999»، فكلتا الفنانتين قدمتا مجموعتين مختلفتين من فن التجسيد البصري، إلا أنهما تلتقيان من حيث المحاكاة الأصيلة لرغبات الطفولة، حيث يذهب المشاهد لنهج التجريبي للفنانة هالة، في استخدامها للمعادن، وبروز حالة من الخدش كطباعة دائمة وعلامة لمسار ينم عن رغبة في إبقاء الذاكرة والحفاظ عليها، أمام المواجهة العصيبة لاختبارات الزمن، بينما اتخذت الفنانة سلامة من إبراز شكل الأرجوحة (المريحانة) ووضعها على صور لمنزل عائلتها القديم، وفوتوغرافيا لمدرستها القديمة، وممرات النخيل، استحضاراً مستمراً لذاتها الطفلة في مكون الذاكرة الحسية للمكان.