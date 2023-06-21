ختام محاضرات «فن الشعر والعروض»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن نشاط منتدى الثلاثاء، وتواصلاً مع فعاليات ورشة فن الشعر والعروض، نظم «بيت الشعر» بدائرة الثقافة في الشارقة، أمسية شعرية أمس الأول، شارك فيها الشعراء عماد جبّار، من العراق، ومظفر الحمادي، من الإمارات، وسليمان الإبراهيم، من سوريا، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي، مدير البيت. وقدمت الأمسية الشاعرة آية وهبي، التي أثنت على الدور الحيوي الذي تضطلع به الشارقة في المشهد الثقافي، وتقدمت بالشكر إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مبادراته الثقافية التي أثرت الواقع الأدبي، وأسهمت في دعم الشعر العربي. وكذلك الجهود التي تقدمها دائرة الثقافة، في متابعة فعاليات بيت الشعر. وحلّقت قصائد الشعراء في فضاء الدهشة، وعبّرت عن تجارب ندية مفعمة بالمشاعر، واقتفت أثر الحب وخاطبت الإنسان، وجسدت الفرح والحزن وتركت صدى واسعاً لدى الجمهور الذي تفاعل مع كل ما قدمه الشعراء في بيت الشعر.

وعلى هامش الأمسية الشعرية، اختتمت ورشة فن الشعر والعروض بمحاضرة عن فن إلقاء الشعر، قدمها الشاعر عبدالله الهدية الشحي، الذي أضاء فيها على آليات إلقاء هذا الفن، واعتمد فيها على جوانب نظرية وعملية، حيث أوضح للجمهور، الذي سجل حضوراً كثيفاً في بيت الشعر، أن فن الإلقاء يعتبر عاملاً رئيساً في توصيل الرسالة الشعرية للجمهور، ويعتمد على عوامل عديدة تساعد الشاعر على الولوج إلى قلوب المتلقين، وأنه يجب أن تكون هناك استعدادات مسبقة وتمهيدية قبل مواجهة الشاعر للجمهور مثل: التحكم في نبرة الصوت، وأن يكون على دراية بلغة الجسد، ومن ثم قراءة وجوه المتلقين. وقدم الهدية نماذج تطبيقية في أثناء الورشة حيث طلب من بعض الشعراء الصعود إلى المنبر والتفاعل مع الجمهور، وبعد ذلك علق المحاضر على الجوانب الإيجابية والأخرى السلبية لمثل هذه النماذج. وقال المحاضر عبدالله الهدية، إن فن الإلقاء جزء مهم من عملية نجاح الشاعر، ووصول شعره للمتلقي من أقرب الطرق، وهو علم قائم بذاته، وإنه يجب أن يصقل كل شاعر موهبته بتخير أفضل طريقة للإلقاء، حتى تنسجم كل العناصر ويؤدي الشاعر وظيفته على أكمل وجه. وفي الختام، كرّم الشاعر محمد البريكي، شعراء الأمسية ومقدمتها.