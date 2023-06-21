لوحات أمغار.. إبداع يلامس جوهر الإنسان

محمد نجيم (الرباط)

أسئلة كثيرة تكشف عنها أعمال الفنان التشكيلي المغربي الحسين آيت أمغار بما تطرحه من إشكاليات فلسفية متعلقة بالإنسان، حيث يرافق المتلقي إلى عوالم يختلط فيها الحلم بالحقيقة، وتفتح أمام الزائر الأبواب المشرعة والمطلة على الفراغ اللانهائي، فهذا المتلقي لأعماله الفنية حين يتجول بين لوحاته، يجد نفسه أمام أجساد منكفئة على نفسها، قلقة، جاحظة العينين، ويرى شخوصه التي يلُّفها السواد ملتصقة ببعضها بعضاً بأرجل وسيقان نحيلة وملتوية تحاول فك القيود اللامرئية.

أعمال الفنان المغربي الحسين آيت أمغار إبداع يلامس جوهر الإنسان في عصرنا الراهن: الإنسان الحائر. وفي أعماله تتداخل الألوان الداكنة للتعبير عن مضامين اللوحة بواقعية تفصح عن أفكار الفنان وما يعتمل في الذات بمهارة تلوينية فائقة، ومنذ سنوات ليست بالقليلة، يحاول آيت أمغار إعطاء الجسد أبعاداً تعبيرية مغايرة، ترسم خبايا النفس البشرية وحالات اليأس والقلق التي تدفع بالإنسان أحياناً إلى دائرة الانطواء والانعزال والانكماش على النفس، وذلك باعتماد تقنية لونية مختلطة تجمع بين الصباغة والأقلام الشمعية والأحبار، وغير ذلك من المواد والخامات التي يهيِّؤها ويرشها فوق قماش مفتوح وممتد على الأرض. أجساد آيت أمغار، هي كما يصفها الناقد الفني إبراهيم الحيْسن «أجساد من نوع آخر، فاقدة لصلابتها البدنية، إذ تبدو منطوية وملتفة حول نفسها داخل حيزات صغيرة.. وهيئات جسمانية لا ملامح لها، تتشابك فيها الأيادي والأرجل وباقي الأطراف، أما الرأس فلا يظهر منه سوى الشكل المتكوِّر الذي بقي منه».