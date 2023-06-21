«مركز جمعة الماجد» ينظم دورة في تقاليد النساخة

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، دورة علمية متخصصة بعنوان «تقاليد النساخة وطرائق استكشاف النص المخطوط»، عُقِدت على مدى يومين بمقر المركز بدبي، وقدَّمها الدكتور حسن أحمد العثمان، خبير أصول تحقيق التراث، وأستاذ النحو والصرف بجامعة أم القرى سابقاً. وتستهدف الدورة فئة الباحثين المهتمين والمشتغلين بتحقيق التراث من أجل إطلاعهم على الرموز والاختصارات، التي استخدمها كثير من النساخ وإكسابهم مهارات استكشافها، فيكون ذلك عوناً لهم في تقديم نصوص محققة عالية الجودة. وقال الدكتور حسن العثمان خلال الدورة: «كان للنُّسّاخ تقاليدُ في كتابة النصِّ وضبطه وترقيمه وتفقيره وتصحيحه، كما كانت لهم في هذه التقاليد وفي غيرها رموزٌ واختصارات. وهذه الدورة في أدوات وطرق استكشاف هذه الرموز والاختصارات وتلك التقاليد، ثم إن التقاليد التي نراها في الوعاء الحامل للمخطوط وفي نص المخطوط نوعان: تقاليدُ نِساخة وتقاليدُ نسخ».

وفي ختام الدورة التي حضرها (36) مشاركاً قدَّم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، شهادة شكر وتقدير للدكتور حسن أحمد العثمان، كما سلَّم المشاركين في الدورة شهادات تخرجهم.