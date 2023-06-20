جائزة عوشة بنت خليفة السويدي تعلن عن دورتها الثالثة

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي برئاسة الدكتورة رفيعة غباش عن الدورة الثالثة للجائزة 2023، والتي تحمل عنوان «دستور عوشة»، وذلك في ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر، بدبي. وحضر الأمسية عدد من المثقفين والأدباء والشعراء والمهتمين بالنشاط الثقافي وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.

وسيتم فتح باب المشاركة في الدورة الثالثة من جائزة عوشة بنت خليفة السويدي في حقل القصيدة النبطية وحقل الدراسات الأدبية بتاريخ 1 يوليو 2023، أما حقل الإلقاء لإحدى قصائد عوشة والمخصصة لطلبة المدارس فسيتم تسلم المشاركات من تاريخ 1 سبتمبر 2023، على أن يتم الإعلان عن النتائج وتكريم الفائزين في 27 يناير 2024.

عبقرية عوشة

وقالت الدكتورة رفيعة غباش رئيس مجلس الأمناء: «انطلقت الجائزة منذ ثلاث سنوات برعاية كريمة من خلف بن أحمد الحبتور. وها نحن اليوم نعلن عن الدورة الثالثة، وأنا شخصياً سعيدة أن تحقق حلمي ببقاء عوشة حاضرة، وأن يكون اسمها متداولاً طوال العام سواء في أمسيات أو مسابقات».

وعن عنوان الدورة هذا العام، تحدثت رئيسة مجلس الأمناء قائلة: «لاحظت أثناء جمعي لإرث عوشة أن الناس تركز على أشعار الغزل والإشادة، وعدداً قليلاً جداً من الناس الذين يتفكرون في قصائدها خارج هذا النطاق. واليوم نحن نعيش في مجتمع طرأ عليه الكثير من المتغيرات، وتأتي شاعرة منذ سنوات وترصد هذه الظواهر والمتغيرات، وتتحدث عنها فبلا شك هذه هي عبقرية عوشة بنت خليفة وقدرتها على استبصار الأمور. فعندما اخترنا عنوان (دستور عوشة) أردنا رؤية رأي الشعراء ليس في القصيدة، ولكن في ظواهر المجتمع وماذا يحدث وكيف يحدث».

خيال خصب

وألقى عبدالسلام المرزوقي، أمين عام مجلس الأمناء، كلمة مؤسس وراعي الجائزة خلف بن أحمد الحبتور، فقال: «تساهم جائزة فتاة العرب في تسليط الضوء أكثر على الشعر النبطي التي تشتهر به منطقتنا، وبالأخص قصائد عوشة بنت خليفة السويدي لما تحمله من مفردات وصور لغوية بليغة، حتى إن من يقرأ قصائدها يعجب من خيالها الخصب الذي تعدى الحدود الجغرافية والثقافية. عوشة هي قصة خيالية، فهذه الجائزة هي تخليد لإرثها الشعري وتكريم لمكانتها وموهبتها».

كما سلط عبدالسلام المرزوقي الضوء على عدد المشاركات في الدورتين السابقتين على النحو التالي: كان إجمالي عدد المشاركات في الدورة الأولى 101 (61 في القصيدة النبطية، 24 في الدراسات الأدبية و16 في حقل الإلقاء لطلبة المدارس)، أما الدورة الثانية فكان إجمالي المشاركات 54 (24 في القصيدة النبطية، 18 في الدراسات الأدبية و12 في حقل الإلقاء لطلبة المدارس).

وأعلنت الدكتورة رفيعة غباش عن انضمام أعضاء جدد إلى مجلس أمناء الجائزة وهم: الشاعرة مريم النقبي، والدكتورة فاطمة محمد بن حميد السويدي، والشاعر عتيق الكعبي.

أمسيات «فتاة العرب»

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، أعلن مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي عن إطلاق أمسيات «فتاة العرب»، وهي فعالية ثقافية تأتي في إطار ترسيخ مكانة الشعر، وفرصة لمحبي الشعر للتعرف على الشعر الإماراتي والعربي. وقد أحيا الأمسية الأولى الشاعر سيف السعدي، الفائز بجائزة الشخصية الأكثر عطاء في الشعر بدولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الثانية من جائزة عوشة بنت خليفة السويدي 2022.