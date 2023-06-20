«آثار رأس الخيمة» و«النخيل للفن» يتعاونان في صون وحفظ التراث

رأس الخيمة (وام)

أبرمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية النخيل للفن والتراث الشعبي، وذلك من منطلق توطيد أواصر العلاقات وتعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود التراثية والثقافية في الإمارة.وتضمنت الاتفاقية عدداً من البنود التي من شأنها أن تدعم صون وحفظ التراث ونقله للأجيال القادمة، وتعريف المجتمع بجميع أطيافه بالعادات والتقاليد الأصيلة والهوية الإماراتية.

وأكد أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف، أن توقيع الاتفاقية مع جمعية النخيل للفن والتراث الشعبي ما هو إلا استكمال للجهود المشتركة بين الجهتين عن طريق تأطير وتوثيق بنود التعاون والشراكة التي في مجملها تهدف لصون وحفظ وتوثيق وعرض عناصر التراث الثقافي غير المادي الذي يستلزم تكاتف وتعاون المؤسسات الثقافية وجمعيات النفع العام التراثية في الإمارة لحماية هذه العناصر من الاندثار والاضمحلال.

وأعرب سعيد راشد الزباد، رئيس جمعية النخيل للفن والتراث الشعبي، عن سعادته بإبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، مؤكداً أن التعاون مع الجهات الحكومية واجب وطني، كما أن تراثنا مسؤولية وأمانة وعلينا السعي جاهدين للحفاظ على أصالته في زمن التكنولوجيا والانفتاح، وإيصاله إلى الأجيال القادمة بصورته الأصيلة التي توارثناها جيلاً بعد جيل، وهذا لن يتم إلا بالتعاون البناء والمثمر مع القطاعات التي تخدم الثقافة والتراث.

وقالت أمل إبراهيم النعيمي، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة ورئيس لجنة الفعاليات، إن إبرام اتفاقيات التعاون مع أهل الاختصاص في مجال التراث سيثمر عن إخراج فعاليات وأنشطة تراثية نوعية وذات روح جديدة نستقطب بها فئات جديدة من الجمهور.