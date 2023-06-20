الأربعاء 21 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«آثار رأس الخيمة» و«النخيل للفن» يتعاونان في صون وحفظ التراث

«آثار رأس الخيمة» و«النخيل للفن» يتعاونان في صون وحفظ التراث
20 يونيو 2023 21:36

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
رأس الخيمة تستضيف «كأس العالم المصغرة»
"المركزي" يبقي توقعاته بنمو اقتصاد الإمارات خلال 2024

أبرمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية النخيل للفن والتراث الشعبي، وذلك من منطلق توطيد أواصر العلاقات وتعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود التراثية والثقافية في الإمارة.وتضمنت الاتفاقية عدداً من البنود التي من شأنها أن تدعم صون وحفظ التراث ونقله للأجيال القادمة، وتعريف المجتمع بجميع أطيافه بالعادات والتقاليد الأصيلة والهوية الإماراتية.
وأكد أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف، أن توقيع الاتفاقية مع جمعية النخيل للفن والتراث الشعبي ما هو إلا استكمال للجهود المشتركة بين الجهتين عن طريق تأطير وتوثيق بنود التعاون والشراكة التي في مجملها تهدف لصون وحفظ وتوثيق وعرض عناصر التراث الثقافي غير المادي الذي يستلزم تكاتف وتعاون المؤسسات الثقافية وجمعيات النفع العام التراثية في الإمارة لحماية هذه العناصر من الاندثار والاضمحلال.
وأعرب سعيد راشد الزباد، رئيس جمعية النخيل للفن والتراث الشعبي، عن سعادته بإبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، مؤكداً أن التعاون مع الجهات الحكومية واجب وطني، كما أن تراثنا مسؤولية وأمانة وعلينا السعي جاهدين للحفاظ على أصالته في زمن التكنولوجيا والانفتاح، وإيصاله إلى الأجيال القادمة بصورته الأصيلة التي توارثناها جيلاً بعد جيل، وهذا لن يتم إلا بالتعاون البناء والمثمر مع القطاعات التي تخدم الثقافة والتراث.
وقالت أمل إبراهيم النعيمي، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة ورئيس لجنة الفعاليات، إن إبرام اتفاقيات التعاون مع أهل الاختصاص في مجال التراث سيثمر عن إخراج فعاليات وأنشطة تراثية نوعية وذات روح جديدة نستقطب بها فئات جديدة من الجمهور.

جمعية النخيل للفنّ
دائرة الآثار والمتاحف
رأس الخيمة
الإمارات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
الرياضي
«الفرسان» يستضيف الوحدات 15 أغسطس في «تمهيدي الأبطال»
اليوم 14:00
بلينكن
عربي ودولي
بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا
اليوم 13:58
أسامواه جيان نجم العين السابق يعتزل الكرة
الرياضي
أسامواه جيان نجم العين السابق يعتزل الكرة
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©