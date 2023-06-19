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«الإمارات للآداب» تبحث عن مواهب الكتابة

«الإمارات للآداب» تبحث عن مواهب الكتابة
20 يونيو 2023 01:10

أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب الدورة الجديدة من مسابقة الكتابة الإبداعية للطلبة، مسابقة كتابة القصة، لتواصل المؤسسة بحثها عن المواهب الواعدة في الإمارات، وتُعد المسابقة التي تتمحور هذا العام حول «البدايات»، من أهم البرامج الإبداعية، التي تستهدف طلبة المدارس والجامعات.. وتلقت المسابقة، التي تزداد شعبيتها عاماً بعد عام،  4000 مشاركة في الدورة السابقة، وآخر موعد لاستلام مشاركات العام الحالي نهاية أكتوبر المقبل.. ويُكرم الفائزون في حفل ضمن مهرجان طيران الإمارات للآداب 2024، وتنشر المشاركات الفائزة في كتاب تذكاري خاص.. وقالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة: المسابقة فرصة مثالية للطلبة للتفكير في تجاربهم الفريدة ومشاركة التفاصيل احتفاءً برحلاتهم الشخصية.

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