مجلس الفكر والمعرفة يناقش «عقدك النفسية»

هويدا الحسن (العين)

استضاف مجلس شما محمد للفكر والمعرفة أعضاء مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في لقاء استثنائي لمناقشة كتاب «عقدك النفسية سجنك الأبدي» للكاتب د. يوسف الحسني ضمن منشط ندوة الكتاب.

وأدارت الندوة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، التي رحبت بالحضور، معربة عن سعادتها بلقاء يجمع ما بين الأعضاء وجيل الشباب، الذين تُبنى على سواعدهم أركان الوطن ومنجزاته، مشيدة بتلبيتهم الدعوة لإثراء الحوار بفكرهم ووعيهم، والمشاركة في اختيار الكتاب وحضور مناقشته معبرين عن أفكارهم وطموحاتهم للمستقبل؛ رداً لجميل وطنهم وما قدمه لهم.

وتحدثت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد عن العقل وأشارت إلى أن فرويد شبه عقل الإنسان بالجبل الجليدي ذي ثلاثة مستويات قمة الجبل الظاهرة فوق الماء وهي منطقة الوعي، المنطقة التي نعي فيها الأفكار والأحداث التي نعيشها في لحظاتنا الحالية، ثم منطقة ما قبل الوعي وهي المنطقة التي يمكن استدعاء الذكريات والأحداث الماضية منها إلى منطقة الوعي، ثم الجزء الأكبر من هذا الجبل المختفي تحت سطح الماء وهو منطقة اللاوعي، وهي مخزن كل تجاربنا التي مررنا بها وانعكاساتها على أفكارنا وأرواحنا، وهي المحرك الفعلي لرغباتنا وأحلامنا ومخاوفنا، والكثير من ندوب وآثار تجاربنا الحياتية والعقد النفسية تأتي عبر انعكاس سيطرة منطقة اللاوعي على الوعي، وسيطرة المخاوف على أفكارنا وترجمتها لسلوكيات وعقد نفسية.

وأشارت الشيخة د. شما إلى تأثير التربية على بناء شخصية الإنسان وأن تراكم التجارب في مرحلة الطفولة يؤثر في البناء النفسي للإنسان، وقالت إن بناء شخصية الطفل في مراحله الأولى هو القاعدة الكبرى لكل مخزون اللاوعي، هذه الشخصية التي تتشكل كما نرى على مدار الكتاب على أيدي الأبوين وصورة علاقتهما معاً أمام الأطفال، ثم المجتمع المحيط بما يمتلكه من عادات وتقاليد وموروث سلبياً كان أو إيجابياً، ثم المدرسة التي ترسخ الكثير من التجارب النفسية التي تزيد من انعكاس مرحلة الطفولة على تركيبة الشخصية. وكما أشار الدكتور يوسف في الكتاب فليس هناك إنسان خال من عقدة ما، ولكن المهم هو قدرتنا على إدراكها والتغلب على هذه العقدة.

وأكدت أن من متطلبات استمرار النجاح استخراج المخزون من اللاوعي، والتخلص من تراكماته، ووجهت توصياتها للشباب بأن يجعلوا الكتاب هو مصدر أبحاثهم المستقبلية ويستفيدوا مما تطرق له في تربية أبنائهم، وتهيئتهم للمستقبل المشرق في وطنهم.