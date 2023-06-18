حناء وبخور وملابس تراثية في «سيؤول للكتاب»

سيؤول (وام)

في أجواء إماراتية خالصة، ووسط رائحة البخور وعبق التراث، استمتع الزوار والمشاركون في معرض سيؤول الدولي للكتاب بجماليات الأزياء التراثية النسائية الإماراتية الأصيلة، ورسمت تفاصيل الزي التقليدي وألوانه الزاهية ونقوشه الدقيقة، علامات السعادة والدهشة على الوجوه، وتنافست الفتيات والسيدات الكوريات في ارتداء الملابس التراثية الإماراتية وحرصن على توثيق الحدث بهواتفهن، فيما كانت أخريات يزين أيديهن بنقش الحناء الذي يعد من التقاليد الأساسية لدى الإماراتيات في المناسبات السعيدة والأعياد، حيث حرصت الكوريات من أعمار مختلفة على تجربة هذا النوع من الزينة الطبيعية.