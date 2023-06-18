أكاديمية إماراتية وباحث كوري: القيم الإنسانية النبيلة قاسم مشترك

سيؤول (الاتحاد)

خلص ناقدان أدبيان إمارتي وكوري إلى أن الجوانب الإنسانية تتلاقى بشكل كبير في الأدب الروائي الإماراتي والكوري، وأن هناك تشابهات بين الثقافة العربية والكورية في احترام الإنسان وقيمه، مستعرضين بعض الروائع الأدبية التي تجسد هذه الفكرة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «الجوانب الإنسانية في الأدب الإماراتي والكوري (روائع مختارة)»، نظمها جناح الشارقة ضمن برنامج «ضيف شرف معرض سيول الدولي للكتاب 2023»، وتحدّث فيها كل من الدكتورة زينب الياسي، المتخصصة في النقد الأدبي والأستاذة في جامعة الإمارات، والناقد المتخصص في الأدب الكوري بيك هيوان، وأدارتها بيكي أون، مدرسة اللغة العربية في كوريا.

الأدب مصدر إلهام

وفي حديثها حول البعد الإنساني في الأدب، أكدت الدكتورة زينب الياسي أن الأدب هو فن الكلمة الذي يعبر عن جوانب مختلفة من الإنسانية، وأنه مصدر إلهام وتأثير للبشرية منذ العصور القديمة، حيث استخدمه الفلاسفة والمفكرون لإيصال رسائلهم وآرائهم وقيمهم، مشيرة إلى أنه مع ذلك ليس مجرد تسلية أو تعبير، بل هو أيضاً وسيلة للتعلم والتنمية والتحسين، فهو يقدم نماذج وأمثلة وقصصاً تساعدنا على فهم أنفسنا والآخرين والعالم من حولنا، وتحفّزنا على تطوير مهاراتنا وإبداعاتنا وأخلاقنا، ولذلك فإن الأدب يلعب دوراً مهماً في بناء الشخصية والثقافة والحضارة.

وأوضحت الياسي أن الأدب مرآة تعكس القيم الإنسانية التي تحكم سلوكنا ومواقفنا في الحياة، لأنه يناقش الصراع بين الخير والشر، وبين العطاء والطمع، وبين الحب والكراهية، وغيرها من الموضوعات التي تمس حياتنا اليومية، ومن خلاله نتعرف على شخصيات مختلفة تمثل نماذج وأمثلة لهذه القيم، سواء كانت إيجابية أو سلبية، مبينة أنها جسدت هذه الفكرة في روايتها «ذوات»، حين أبرزت دور المرأة كرمز للخير والعطاء غير المشروط، وأظهرت جانباً إنسانياً من شخصية الأم، التي ليست مثالية أو ملائكية، بل هي إنسانة بكل مشاعرها وأخطائها وصراعاتها، مؤكدة أن الرواية في بعدها الإنساني طرحت سؤالاً مهماً عن مصير الخير في عالم مليء بالشر: هل يستطيع أن ينتصر أو ينجح في تغيير الواقع؟

«الإنسانية» تتلقى مع «الحب»

بدوره، تحدث الباحث والناقد بيك هيوان حول مفهوم الإنسان في الثقافة الكورية، والذي يرتكز على الحب والمشاعر والأحاسيس، مشيراً إلى أن هذا يظهر في كلمتي «إنسان» و«حب» في اللغة الكورية اللتين تنطقان بشكل متقارب، وهو «سارانغ» للحب و«سارام» للإنسان، وهذا يدل على عمق العلاقة بين الإنسان والحب في الوجدان الكوري. وأشار هيوان إلى أن الكوريين في العصر الحديث يبحثون عن طرق لفهم شخصياتهم وإنسانيتهم من خلال التحاليل النفسية والشخصية، وهذا يعبر عن رسوخ القيم الإنسانية في الثقافة الكورية قديماً وحديثاً.

وبين هيوان أن الأدب الكوري يتميز بتنوعه وغناه في تقديم نماذج إنسانية تلامس واقعنا ومشاعرنا، ومن بين هذه النماذج، رواية «أرجوك اعتني بأمي» للكاتبة كيونغ سوك شين، التي تروي قصة اختفاء أم في محطة قطار، وكيف يحاول أبناؤها استرجاع ذكرياتهم معها، والتعرف على جوانب من شخصيتها لم يكونوا يعرفونها. وهذه الرواية تعبر عن الحب والشوق والندم والتضحية التي تجسدها الأم في الثقافة الكورية، والتي تشابه إلى حد كبير الثقافة العربية في هذا المجال، وهذا ما جعل الرواية تحظى باهتمام كبير في العالم، وتترجم إلى عدة لغات.