في «سيؤول للكتاب».. كتب نادرة تبرز روابط الحضارة العربية والآسيوية

سيئول (الاتحاد)

في رحلة عبر الزمان والمكان، تعرّف زوار جناح الشارقة في «معرض سيؤول الدولي للكتاب 2023» على خرائط تاريخية وكتب نادرة نقلتهم إلى عوالم حضارية متنوعة، تربط بينها خيوط الثقافة والعلم والفن. هذه الكنوز التي تعرض في معرض سيول الدولي للكتاب، ضمن «برنامج الشارقة ضيف شرف» على المعرض، تروي قصصاً عن التاريخ والجغرافيا والدين والأدب والفلسفة في العالم العربي والإسلامي، وتظهر التأثيرات والتبادلات الثقافية بينه وبين العالم الآسيوي، وخاصة كوريا. وهذه المبادرة لا تهدف فقط إلى إثراء المعرفة والتقدير للتراث الإنساني، بل أيضاً إلى تعزيز التواصل والحوار بين الشعوب والثقافات، وإبراز الجوانب المشرقة والمشتركة بين الحضارتين العربية والكورية.

ومن بين الكتب النادرة التي عرضها «بيت الحكمة» بالشارقة، يلفت الانتباه كتاب Islamische Bucheinbände (Buchkunst des Orients) للمستشرق الألماني فريديريك ساري، الذي اشتهر بدراساته عن الفن الإسلامي. ويحتوي هذا الكتاب على صور لبعض المشغولات اليدوية المزخرفة بطريقة فنية راقية، تدل على تبادل ثقافي بين العالم الإسلامي والعالم الكوري. ففي بعض الصفحات، نرى أثر حرفة «نجون-تشيلجي» الكورية، التي تستخدم عرق اللؤلؤ لتزيين الأغلفة والصناديق بأشكال هندسية وزخارف نباتية. وفي كتاب آخر، يسمى l'art arabe «الفن العربي»، نشاهد تصاميم الأرابيسك، التي تعبر عن جمالية الفن الإسلامي بأنماطها المتشابكة والمتناغمة، وكانت مصدر إلهام للحرفيين الكوريين في صناعة المجوهرات والخزف والحديد.

وبينما يجول الزوار في جناح الشارقة، تلفت انتباههم مجموعة من الخرائط النادرة التي تحكي تاريخ المنطقة العربية والخليج. وتعرض هذه الخرائط «دارة الدكتور سلطان القاسمي»، وتشمل نسخة مصغرة من خريطة بطليموس، التي تظهر الحقائق الجغرافية عن المنطقة، وتعود لعام 1547م. وتبرز أيضاً خريطة للإمبراطورية العثمانية التي رسمها دي ويت في أمستردام عام 1680، وخريطة لآسيا أظهرت اسم زارا (الشارقة) كما كان يعرفها البحارة الإنجليز في عام 1752... مشاهد لافتة دعت أحد زوار المعرض المسنين للوقوف مأخوذاً بجمال هذه الخرائط ودقتها، ويستمتع بالغوص في تفاصيلها، والتقاط صور لها.