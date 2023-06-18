جمعية المسرحيين تعيد انتخاب مجلس إدارتها

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تتحضر جمعية المسرحيين لعام زاخر بالأنشطة المسرحية، بين ورش وملتقيات وبرامج مسرحية وثقافية واجتماعية، جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية لأعضاء جمعية المسرحيين الذي عقد أمس الأول، بحضور مجلس إدارة الجمعية السابق، ومندوب وزارة تنمية المجتمع، وجمع غفير من أعضاء الجمعية، الذين جددوا ثقتهم بمجلس إدارة جمعية المسرحيين لدورة انتخابية جديدة بالتزكية، حيث تشكل مجلس إدارة جمعية المسرحيين الجديد من كل من: إسماعيل عبدالله، أحمد الجسمي، الدكتور حبيب غلوم، وليد الزعابي، فيصل علي، واسمين جديدين التحقا بمجلس الإدارة الجديد هما سعيد سالم، وعبدالله راشد.

وصرح إسماعيل عبدالله بأن هنالك العديد من المهام التي سيتولى مجلس الإدارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث قال: نعمل في مجلس إدارة جمعية المسرحيين على قراءة الواقع المسرحي المحلي، وعلى ضوء ذلك تكون المبادرات، فبالإضافة إلى إعادة إطلاق الموسم المسرحي ابتداء من هذا العام، والتحضيرات التي ستبدأ لإقامة دورة جديدة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، قمنا بوضع خطط ورؤى لعملنا في الدورة الانتخابية الجديدة، من شأنها دعم الحراك المسرحي المحلي وتفعيل حضوره، عبر إعادة إحياء بعض المبادرات السابقة التي توقفت بسبب ظروف الجائحة، مثل جائزة جمعية المسرحيين للفرقة المسرحية المتميزة، وإصدار مجلة كواليس المسرحية في تواريخها المعتادة، ومنها ما هو مستحدث، وأهمها إقامة ورش مسرحية نوعية، وتعزيز حضور الملتقيات والندوات الفكرية بإطار جديد ومختلف عن السابق، والتوجه نحو طباعة ونشر الكتب التي تختص بالتوثيق المسرحي المحلي. وكذلك، نعمل على تنظيم حفل مسرحي كبير، لتكريم الفرق المسرحية والمسرحيين الذين كان لهم حضورهم المتميز وأثرهم العميق في تأسيس المشهد المسرحي المحلي، بالإضافة إلى تكريم الفائزين بجوائز أهم المهرجانات المسرحية، والاحتفاء بمواهبهم عبر إيفادهم إلى المهرجانات المسرحية العربية المرموقة، لفتح آفاق أوسع من خلال المشاهدة والاطلاع والاحتكاك بتجارب الآخرين، في لفتة نرى أنها ستعزز من روح التنافس بين المسرحيين، وستمنحهم الشعور بأن جهودهم وما بذلوه للارتقاء بمشاركاتهم المتميزة، محط اهتمام ورعاية من بيتهم الكبير، جمعية المسرحيين.

وبعد الانتهاء من الشؤون الإدارية المتعلقة بالاجتماع، من قراءة التقارير المالية والأدبية وخطة الأنشطة والميزانية التقديرية وغيرها، ناقش المجتمعون عدداً من القضايا المسرحية المحلية الراهنة، التي تخص جمعية المسرحيين والفرق المسرحية العاملة في الدولة، بالإضافة إلى التطرق إلى آلية عمل عدد من المهرجانات المسرحية المحلية وسبل تطويرها والارتقاء بها. كما توجه المجتمعون بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه ومكرماته السخية التي كان لها عظيم الأثر في تطور المشهد المسرحي الإماراتي، واعتلاء أبنائه المنصات ونيلهم التقدير والاحترام وحصدهم الكثير من الألقاب والجوائز.