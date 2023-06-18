بدور القاسمي: استحداث منصة دائمة لمبادرة «ببلش هير» في كوريا

سيؤول (الاتحاد)

أعلنت الشيخة بدور القاسمي، الرئيسة التنفيذية لـ«مجموعة كلمات»، توسيع نطاق عمل مبادرة «ببلش هير» الرامية إلى دعم الناشرات في جميع أنحاء العالم، من خلال استحداث منصة دائمة للمبادرة في كوريا، لتستكمل جهودها الدولية الرائدة في مساعدة الناشرات على الارتقاء في المناصب وتولي المهام الإدارية والقيادية العليا في صناعة يهيمن عليها الرجال.

جاء ذلك في أولى جلسات مبادرة «ببلش هير» في كوريا، خلال فعاليات معرض سيؤول الدولي للكتاب الذي يحتفي بالشارقة ضيف شرف دورته الـ65، حيث أكدت الشيخة بدور القاسمي أنها أسست المبادرة قبل أربعة أعوام لتكون منصة لتمكين الناشرات من الحصول على التقدير والنجاح المهني.

قالت الشيخة بدور القاسمي: «في أغلب الأحيان، يتم استبعاد الناشرات من المناصب الإدارية والقيادية العليا في قطاع النشر على رغم أن عدد النساء أكبر من عدد الرجال في هذه الصناعة، ولم يكن هذا النظام منطقياً حين بدأت مسيرتي المهنية في عالم النشر قبل أكثر من 10 سنوات، وعندما وسّعنا نطاق المبادرة إلى البرازيل العام الماضي، أكدت زميلتنا فلافيا بريفان أنها لم تعمل تحت قيادة امرأة طوال مسيرتها المهنية، والواقع الصادم هو أن هذه القصص لا تزال هي السائدة حتى يومنا هذا، وهو السبب الذي دفعني إلى إطلاق المبادرة».

وتعاني صناعة النشر الكورية هذه التحديات أيضاً، إذ أكد تقرير «كيه بوك تريندز» الصادر في عام 2022، ويرصد توجهات صناعة النشر الكورية للعاملين والمهتمين بهذا المجال، أن قطاع النشر في كوريا يضم 4.175 رجلاً و5.356 امرأة، أي أن نسبة عدد النساء العاملات بلغت 56% من نسبة العاملين في القطاع كاملاً.

تكافؤ الفرص

وإزاء هذا الواقع، وسّعت الشيخة بدور القاسمي نطاق مبادرة «ببلش هير» إلى كوريا في إطار استراتيجيتها العالمية لتعزيز أصوات الناشرات خلال سعيهن لتناول قضايا التنوع والشمول وتكافؤ الفرص، وتغيير الثقافة السائدة في قطاع النشر، وكشف التحيّزات غير الواعية ضد النساء، والتمييز والممارسات الممنهجة لمقاومة التغيير.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «يسرني الإعلان عن نمو مبادرة (ببلش هير) وإطلاق منصتها في كوريا»، موجهة الدعوة للناشرات والعاملات في قطاع النشر للانضمام إلى المبادرة بهدف بناء «منظومة شاملة تخلو من التحيّزات ضد النساء، وقادرة على تعزيز تكافؤ الفرص أمام الناشرين استناداً إلى المهارات والمؤهلات والكفاءة».

واختتمت الشيخة بدور القاسمي كلمتها بالإشارة إلى مقال بحثي اطلعت عليه في مجلة «فاست كومباني» حول التحديات الإدارية والقيادية التي تواجه المرأة، والذي استنتج أن الطريقة الوحيدة لتعزيز تقدّم المرأة في بيئة العمل هي تغيير الثقافة السائدة، وتقبّل المرأة ومهاراتها كما هي، مضيفة أن المبادرة ستستمر في مهمتها الرامية إلى توفير بيئة عمل يمكن للنساء أن يتقدّمن فيها «من دون الحاجة إلى تغيير أنفسهن، أو إهمال احتياجاتهن، لإرضاء نظام قديم عفا عليه الزمن».

وتضمن برنامج مبادرة «ببلش هير» في العاصمة سيؤول تنظيم عدد من الندوات النقاشية التي شهدت مشاركة نخبة من الناشرات والكاتبات والناقدات الكوريات حول «الواقع الحالي والمستقبلي للناشرات في كوريا الجنوبية»، و«كيف يمكن تحقيق التنوع في العنصر البشري بمجال الأدب والكتب المصوّرة».

حضور عالمي

وعززت مبادرة «ببلش هير» حضورها العالمي من خلال تأسيس منصة لها في البرازيل العام الماضي، وجمعها للناشرات الرائدات في بولونيا (إيطاليا)، ونيروبي (كينيا)، وكوالالمبور (ماليزيا)، لمناقشة التحديات التي تواجههن، وتمثيل النساء في صناعة النشر، والمشاركة في جلسات عصف ذهني لتقديم حلول إبداعية قابلة للتطبيق بهدف تحقيق التنوع والشمول في معدّل المناصب الإدارية العليا بين الرجال والنساء في قطاع النشر مناصفة بنسبة 50/50.

وتعد مبادرة «ببلش هير» منصة عالمية تسعى للنهوض بالمرأة في عالم النشر، وتوفير الفرص للناشرات للتواصل ومشاركة الخبرات ودعم ومساعدة بعضهن بعضاً في هذه الصناعة، حيث تقدّم المبادرة برامج الإرشاد والتوجيه، بالإضافة إلى المصادر التي تُمكّن النساء من التقدّم والنجاح في حياتهن المهنية.