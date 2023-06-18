ندوة لـ«تريندز» تدعو إلى الاحتفاء بالتنوع الثقافي

سيؤول (وام)

دعت ندوة نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتعاون مع معهد جيجو للسلام في كوريا «JPI» ضمن أنشطته في فعاليات الدورة الـ65 من معرض سيؤول الدولي للكتاب 2023 إلى الاحتفاء بالتنوع الثقافي، ورعاية الحوار، بما يضع أساساً لمستقبل أكثر انسجاماً، ويعمل على بناء جسور التفاهم التي تتجاوز الحدود وتعزز السلام.

أكدت الندوة، التي حملت عنوان «علاقات الشعوب كأساس لصناعة السلام العالمي.. بناء ثقافة الحوار والتسامح»، وشارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين، على أهمية تعزيز علاقات الشعوب، بوصفها الأساس لصناعة السلام العالمي من خلال العمل المشترك على بناء ثقافة الحوار والتسامح عالمياً.

حضر الندوة، عبدالله سيف النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، ومحمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وجمع من الإعلاميين والكتاب والجمهور الكوري من رواد المعرض.

وبدأت الندوة بكلمتين ترحيبيتين لكل من الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والبروفيسور يونغ هون كانغ رئيس معهد جيجو للسلام، ثم استُهلت أعمالها بكلمة للباحثة رهف الخزرجي نائب مدير إدارة النشر في تريندز، مديرة الندوة، التي أشارت إلى أنها تهدف إلى البحث في الجوانب الأساسية لتعزيز السلام العالمي من خلال تأكيد أهمية العلاقات البنّاءة، مؤكدة أن الطريق إلى التعايش المتناغم وحل النزاعات يكمن في تنمية ثقافة الحوار المفتوح والتسامح، من خلال استكشاف الديناميكيات المعقدة للتفاعل البشري.

من جانبه، تطرق هايونغ ليم مدير الأبحاث بمعهد جيجو للسلام في ورقة عمل إلى مشروع مؤشر السلام «JPI» الخاص بالمعهد، وقال إنه يعرّف بمستوى التعاون والصراع في العلاقات الثنائية، ويقيس التعاون والصراع بين الدول وداخلها، استناداً إلى قاعدة ضخمة من البيانات العالمية للأحداث، مشيراً إلى أهمية مثل هذا المؤشر في صنع السلام.

وأكدت الباحثة اليازية الحوسني، مديرة مكتب الاتصال الإعلامي في «تريندز»، في ورقة عمل بعنوان «الدبلوماسية الثقافية وتعزيز السلام في الشرق الأوسط»، أن الدبلوماسية الثقافية توفر إمكانات كبيرة لتحقيق التواصل والفهم المشترك، والتعرّف إلى قيم الشعوب الأخرى وثقافاتها وحضاراتها وإرثها الإنساني، واصفة الدبلوماسية الثقافية بأنها أداة قوية لجَسر الانقسامات، وتعزيز التفاهم وبناء أساس للسلام الدائم.