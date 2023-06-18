مكتبة محمد بن راشد تحتفي بعام من الثقافة والإنجاز والإلهام

دبي (وام)

شهدت فعاليات مكتبة محمد بن راشد، التي تضمنت مجموعة متنوعة من الفقرات والعروض لجميع الأعمار والاهتمامات، مشاركة أكثر من 5 آلاف زائر من كافة الفئات، خاصة الأطفال والشباب وأسرهم احتفاءً بمرور عام على افتتاحها، ما يعكس الاهتمام الكبير بالاطلاع على المعرفة بين جميع أفراد المجتمع.

وتعكس الفعاليات، التزام مكتبة محمد بن راشد بتوفير بيئة ثقافية وترفيهية ثرية ومستدامة على مدار العام، تلبي احتياجات الجميع، من خلال برنامج متنوع ومميز يشمل العروض الفنية وورش العمل والفقرات التفاعلية؛ بهدف تعزيز حب القراءة والتعلم وتعزيز الوعي الثقافي.

وتنوعت الفعاليات بين المكتبات المتخصصة التسع، حيث تضمنت سلسلة من ورش العمل التعليمية والترفيهية في البهو والمقهى ومكتبة الطفل، من بينها رسم الزوّار مع الفنان محمود صفوت، وتنظيم فعالية مخصصة للأطفال الذين أتموا عامهم الخامس في يونيو الحالي، ورواية القصص مع الراوي عبدالناصر التميمي، بالإضافة إلى معرض لفن الكوميكس، وعروض كرتونية مثل عرض فيلم ديزني الأصلي «كتاب الأدغال» لإضفاء جو من المرح والترفيه على الحضور.

ونظمت المكتبة ورشتي عمل عن إعادة التدوير، وفن صنع التيراريوم، حيث تم تكرارهما على مدار اليوم ليحظى أكبر عدد من الضيوف والزوّار بالمشاركة وخوض بتجربة ممتعة.

وقدمت المكتبة، فعاليات أدبية وفنية مثل قراءة الشعر والغناء، ونادي الكتاب وحفل موسيقي لفرقة ناروكا، كما نُظّمت أمسية شعرية، بمشاركة الشاعرة أمل السهلاوي، والشاعر حسن النجار، وعازف العود فادي السيد.

ونظمت مكتبة الفنون، سلسلة من ورش العمل، التي تضمنت ورشة بودكاست مع بدر العوضي، والتصوير بالآيفون مع محمد حسن، وترميم الورق مع مركز جمعة الماجد. وفي مركز المعلومات والمكتبة العامة، نظمت المكتبة نوادي القراءة التي تضمنت نادي مجلس مع سدرة اليوسف، ومنتدى قراء العرب، وملتقى راويات، ونادي اقرأ واستمتع، والأمسية القرائية، مع مريم عمر مصبح، وزينب المرزوقي، وروضة عرب، وأحمد النقبي، ومحمد دحي، والعنود سلمان، وفاطمة الغيلاني، وياسر دحي.

وأشاد زوّار المكتبة في يوم احتفاليتها بالفعاليات المنظمة والأنشطة، الأمر الذي يعكس مدى نجاح المكتبة ودورها في جذب جميع أفراد المجتمع، وتعزيز القيم الثقافية والتعليمية في دبي والإمارات.

واختتمت المكتبة احتفاليتها بالذكرى السنوية الأولى بحفل وعرض موسيقي كبير لأوركسترا الإمارات السمفونية للشباب، بقيادة الفنان رياض قدسي.