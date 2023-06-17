«بيت الحكمة» يستعرض الفن الإسلامي في «سيؤول للكتاب»

سيؤول (الاتحاد)

ضمن مشاركته في برنامج «الشارقة ضيف شرف» الدورة الـ65 لمعرض سيؤول الدولي للكتاب خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو، استعرض بيت الحكمة صورة حية عن واقع الحراك المعرفي والإبداعي لإمارة الشارقة وجهودها في تعزيز مصادر المعرفة والاهتمام بالكتب والتراث الفني والثقافي، بالإضافة إلى إبراز أوجه الترابط الثقافي والعلاقة الممتدة بين كوريا والعالم الإسلامي، وتعزيز الروابط بين الثقافتين الإماراتية والكورية.

وداخل جناح ضيف شرف المعرض الذي استضاف 12 مؤسسة ثقافية تحت إشراف هيئة الشارقة للكتاب، عرض بيت الحكمة عدداً من عناوينه النادرة ضمن مجموعة المؤرخ ريتشارد إتنغهاوزن في الفن والعمارة الإسلامية، حيث سلطت الضوء على مدى الترابط والقواسم المشتركة التي جمعت الثقافة الإسلامية بنظيرتها الكورية كالنقوش والمخطوطات والزخارف، بالإضافة إلى حركة السفر والترحال من علماء العرب والمسلمين الذين استقر بهم المقام في كوريا، ووثقوا أسفارهم إليها، وترجموا آدابها وعلومها.

وفي السياق ذاته، نظم بيت الحكمة جلسة حوارية تطرّقت إلى العلاقات التاريخية التي جمعت كوريا بالعالم العربي والإسلامي، بمشاركة البروفيسور هي سو لي، الأستاذ بقسم الأنثروبولوجيا الثقافية في جامعة هانيانغ، حيث ركزت الجلسة على تعريف الجمهور الكوري من زوار المعرض بتجربة الشارقة الفريدة في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي، والاهتمام بالمكتبات وبناء مجتمع المعرفة عن طريق تيسير الوصول إلى مصادر البحث والتعلم، وكذلك روابط الصداقة الراسخة بين كوريا ودولة الإمارات، والتي تمتد لأكثر من 40 عاماً.

وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: «جاءت مشاركة بيت الحكمة في برنامج الشارقة ضيف شرف معرض سيؤول الدولي للكتاب 2023، بهدف إبراز مدى الترابط الثقافي والتأثير المتبادل بين جمهورية كوريا والعالم العربي والإسلامي، والذي تجلّى في عدة مظاهر كالفنون والعمارة والزخارف والنقوش فضلاً عن المعارف والآداب المترجمة، وهو ما سلطنا الضوء عليه من خلال عرض مجموعة من الكتب النادرة الموجودة لدينا في بيت الحكمة، فيما يجسّد مدى التقارب بين الثقافتين وعلاقتهما الضاربة في جذور التاريخ».

وعلى هامش المشاركة في المعرض، قام وفد بيت الحكمة بزيارات عدة إلى عدد من المؤسسات الثقافية في كوريا الجنوبية، رفقة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة ورئيس وفد الشارقة المشارك في المعرض، حيث تضمنت الزيارات كلاً من المكتبة الوطنية الكورية، ومتحف الشعب الوطني الموجود داخل قصر غيونغبوك، ومتحف هانغل الوطني، بالإضافة إلى مؤسسة معهد الملك سيجونغ التي تضم 244 فرعاً في 84 دولة حول العالم أحدثها فرع إمارة الشارقة الذي وقع الاختيار عليه مقراً إقليمياً رئيسياً للمعهد. وقد هدفت هذه الزيارات إلى استكشاف فرص التعاون المشترك مع هذه المؤسسات العريقة، بالإضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات المتبعة لديها، وتبادل التجارب والخبرات.

تبادل معرفي

أعربت لي هاي يونغ، رئيسة معهد الملك سيجونغ، عن سعادتها باستضافة إمارة الشارقة، ضيف شرف معرض سيؤول الدولي للكتاب 2023، مشيدة بالتعاون الثقافي والأكاديمي مع مؤسسات الشارقة الثقافية، وبخاصة بيت الحكمة الذي يعد ملتقى مميزاً للبحث والتعلم والإبداع.

وقالت: «نتطلع إلى توسيع نطاق التبادل المعرفي مع بيت الحكمة في المستقبل، والتأسيس لمبادرات تشجع الحوار بين الثقافتين العربية والكورية، ولقد جاء اختيار بيت الحكمة لاستضافة الاجتماع السنوي لفروع معهد الملك سيجونغ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخراً، كإشارة واضحة على الدور الرائد لمؤسسات إمارة الشارقة في مدّ جسور التواصل والتقارب مع جميع ثقافات العالم».

وأثناء استقباله لوفد بيت الحكمة، أكد فريق المكتبة الوطنية الكورية على وجود العديد من الجوانب المشتركة التي تجمع بين المكتبة وبيت الحكمة، لاسيما فيما يتعلق بدعم الابتكار والإبداع الفني والثقافي، والتشجيع على القراءة والتعلّم ونشر المعرفة، معرباً عن تطلعه للتعاون المستقبلي مع بيت الحكمة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وساهم بيت الحكمة في فعاليات احتفاء معرض سيؤول الدولي للكتاب بإمارة الشارقة «ضيف شرف» لدورته الخامسة والستين، ضمن 12 مؤسسة ثقافية وبصحبة 11 كاتباً ومبدعاً وأكاديمياً إماراتياً تحت إشراف هيئة الشارقة للكتاب.