«تريندز» يواصل حضوره الفاعل في المعرض

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته وحضوره الفاعل في الدورة الـ65 من معرض سيؤول الدولي للكتاب 2023، بعدد من الأنشطة والفعاليات، وما يعرضه في جناحه الخاص في مجمع «كويكس» للمعارض من كتب وإصدارات بحثية تتنوع بين كتب أصيلة ومترجمة ومجموعة من السلاسل العلمية في مجالات الاقتصاد والسياسة والاتجاهات الاستراتيجية، والإسلام السياسي، إضافة إلى وموسوعته حول «الإخوان المسلمين» بلغات عدة.

وقد استقطب جناح «تريندز» جمهور معرض سيؤول للكتاب، وكتّاباً وباحثين وناشرين عبر حوارات معرفية، وإصدارات ثرية، ورؤية بحثية.. حيث أشاد الجميع بجناح «تريندز» ونوعية بحوثه، كما جرى تبادل الحديث حول المعرفة والبحث العلمي، مثمّنين دوره في استشراف الأحداث وصياغة مستقبلها.

وفي إطار أنشطة «تريندز»، أدّى الوفد المشارك في المعرض، برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، زيارة خاصة لمكتبة «ستار فيلد» التي تقع في «كويكس مول» في عاصمة كوريا الجنوبية، وتباحث مع المسؤولين فيها حول سبل التعاون المشترك في المجال البحثي وتبادل الخبرات والاستشارات، بما يحقق نشر المعرفة ومدَّ الجسور بين الثقافات.

وتعدُّ مكتبة «ستار فيلد» أول مكتبة مفتوحة ومجانية داخل مركز تجاري للتسوق، كما تُعدُّ أجمل مكتبة في العالم ومعلماً ثقافيّاً كوريّاً مهمّاً لا مثيل له، وتبلغ مساحة المكتبة نحو 2800 متر مربع، وهي من طابقين ومفتوحةٌ للجمهور مجاناً، وتضم إلى جانب الكتب الورقية كتباً إلكترونية، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر متاحة للجميع.

كما أدّى وفد «تريندز» زيارة لعدد من الأجنحة المشاركة في المعرض، وتباحث مع المسؤولين فيها حول بناء شرَاكات وتعاون مستقبلي، ومن أبرز الأجنحة التي شملتها الزيارة جناحَا فرنسا وكندا، والمكتبة الوطنية الكورية، وجناح الشارقة -ضيف شرف معرض سيؤول 2023، وجناح هيئة الأدب والنشر والترجمة، التابعة لوزارة الثقافة السعودية، حيث حضر الوفد فيه حلقة نقاشية.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن مشاركة المركز في المعرض تأتي في إطار حرصه على الحضور في المحافل الثقافية العالمية وخصوصاً أن معرض سيؤول هو أحد أشهر معارض الكتب في آسيا والعالم، ويُعدُّ حلقة وصل ومنصة ثقافية معرفية عالمية تعزز الحوار والتعريف بأوجه الثقافة بصفتها جسراً للتواصل بين الأمم.

وأشار العلي إلى أن المعرض بما يضمُّ من مشاركين وما يشهده من حوارات يشكل محطة مهمة وبوابة جديدة لمركز تريندز للتعريف بإصداراته وبطبيعة عمله البحثي، مؤكداً أهمية معارض الكتب في نشر الثقافة والارتقاء بالمعرفة واستشراف المستقبل.