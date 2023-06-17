الأحد 18 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

جلسة أدبية عن السرد الإماراتي والكوري

خلال الجلسة (من المصدر)
18 يونيو 2023 01:42

سيؤول (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أكاديمية إماراتية وباحث كوري: القيم الإنسانية النبيلة قاسم مشترك
كُتّاب إماراتيون وكوريون يناقشون التأثير المتبادل بين الأدب والمجتمع

«السرد عالم واسع ومتنوع، يتغير مع تغير الزمان والمكان والثقافة»، هذا ما أكده أكاديميان متخصصان في النقد الأدبي خلال جلسة حوارية بعنوان «خصائص تقنيات السرد الإماراتي والكوري» أُقيمت ضمن فعاليات مشاركة الشارقة ضيف شرف معرض سيؤول الدولي للكتاب 2023، وتحدث خلالها كل من الكاتبة والناقدة الدكتورة بديعة الهاشمي، والناقد والباحث الدكتور هونجي هون، وأدارتها سانغ سون.
وفي حديثها عن الأنماط والتقنيات السردية، أكدت الدكتورة بديعة الهاشمي أن الرواية العربية شهدت تجديداً فنياً وجمالياً يتناسب مع تحولات العصر وتحدياته، فقد ابتعدت عن النمط الكلاسيكي الذي يتبع البنية السردية التقليدية والخط الزمني المتسلسل، وسعت إلى كسر هذه القواعد وابتكار أشكال جديدة تجذب القارئ وتثير اهتمامه، مشيرة إلى أن الأدباء الإماراتيين لهم تجارب رائدة في هذا النمط من السرد، كتجربة الروائية زينب الياسي في روايتها «أجراس»، التي استخدمت فيها التداعي الحر لإبراز تجارب ومشكلات شخصياتها. وأوضحت الهاشمي أن التجديد لم يقتصر في الرواية العربية على البنية السردية والزمنية فحسب، بل شمل أيضاً تقنية البناء الفني للرواية، والتي تتعلق بكيفية تصوير الشخصيات والزمان والمكان، ففي الرواية الكلاسيكية.
تجربة الجبل والصحراء
بدوره، أكد الدكتور هونجي هون أن كوريا دولة متطورة في المجال الثقافي، ولها تجربة ثرية ومتنوعة في الأدب، ومن بين مظاهر هذا التطور، تقنية السرد في الرواية الكورية، التي شهدت تحولات وتجديدات على مدى التاريخ، ففي الرواية التقليدية، كان السرد يتبع نمطاً كلاسيكياً، يشبه درب الجبل الذي يصعده الإنسان حتى يصل إلى القمة، ثم يهبط منه، أما النمط الحديث فيشبه الصحراء، التي تمتد في فضاء واسع. وأشار هون إلى أن التغيرات في تقنيات وأنماط السرد الروائي تعكس التغيرات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع الكوري.

السرد
الإمارات
كوريا
معرض سيؤول الدولي للكتاب
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
جانب من الجلسة
ثقافة
أكاديمية إماراتية وباحث كوري: القيم الإنسانية النبيلة قاسم مشترك
اليوم 22:38
كُتّاب إماراتيون وكوريون يناقشون التأثير المتبادل بين الأدب والمجتمع
ثقافة
كُتّاب إماراتيون وكوريون يناقشون التأثير المتبادل بين الأدب والمجتمع
اليوم 22:35
خريجون كوريون يروون تجربتهم الثقافية في الشارقة
ثقافة
خريجون كوريون يروون تجربتهم الثقافية في الشارقة
اليوم 22:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©