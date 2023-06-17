الجمهور الكوري يتعرف على الموروث الثقافي الإماراتي

سيؤول (الاتحاد)

تعرف الجمهور الكوري على جوانب متنوعة من الموروث الشعبي والتراثي الإماراتي، اشتملت على مجموعة عروض أحيتها بالآلات التقليدية إحدى أشهر الفرق الشعبية الإماراتية، إلى جانب الركن الخاص بالأزياء النسائية التقليدية وركن التزيين والنقش بالحناء، ضمن برنامج الشارقة ضيف شرف الدورة الـ65 من المعرض الذي انطلقت فعالياته في 14 وتستمر حتى 18 يونيو.

وجذبت فرقة الشارقة الوطنية التابعة لمعهد الشارقة للتراث اهتمام الزوار والمشاركين في معرض سيؤول الدولي للكتاب، حيث قدمت عروضاً ورقصات عكست من خلالها تراث وثقافة الدولة.

وحظيت عروض الفرقة بإقبال الزوار والعارضين المشاركين، حيث أخذتهم في رحلة إلى عالم الفنون الأدائية الشعبية والأهازيج التراثية، وشارك الجمهور أعضاء الفرقة عروضها وحركاتها على الآلات الموسيقية التي تنوعت بين الطبول والدفوف والمزامير، وأظهرت عروضها تنوع وغنى التراث الإماراتي، وتجسيده لبيئاته الساحلية والجبلية والصحراوية.

ووسط رائحة البخور وفي أجواء عبقت بنكهة الموروث، لفتت الأزياء التراثية النسائية الأصيلة انتباه أفراد الجمهور الكوري في المعرض، حيث توقفوا أمامها وتأملوا تفاصيلها ذات الألوان الزاهية التي تعتمد على تصاميم فنية ونقوش دقيقة، تظهر جمال الملابس التراثية التقليدية التي تحافظ على حضورها حتى اليوم، كونها تعد جزءاً من الموروث الأصيل في دولة الإمارات.