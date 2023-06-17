«سياحة الشارقة»: دعم وجهات الجذب الثقافي في الإمارة

الشارقة (الاتحاد)

تشارك «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» لأول مرة في معرض سيؤول الدولي للكتاب، ضمن فعاليات الشارقة ضيف شرف الدورة الـ65 من المعرض، حيث توسع جهودها في الترويج للسياحة الثقافية بالإمارة في كوريا، مستفيدةً من مقومات الإمارة السياحية التي تشهد رواجاً متنامياً، انعكس على أعداد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة الذي وصل في عام 2022 إلى 1.4 مليون نزيل، بمعدل زيادة بلغ 16% مقارنةً بالعام السابق.

يأتي ذلك، ضمن مشاركة «الهيئة» في تمثيل حضور الشارقة في المعرض، وفي إطار جهودها لتعزيز حضورها في الفعاليات والمحافل الدولية، إذ تستعرض ما تمتلكه الشارقة كعاصمة للكتاب والثقافتين العربية والإسلامية، من وجهات تاريخية وتراثية وتعليمية.

وحول أهمية المشاركة، قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «نعمل في (الهيئة) بصورة متواصلة على تطوير القطاع السياحي، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، واستغلال كافة المنصات والفرص المتاحة للترويج للمقومات المميزة والاستثنائية للسياحة في الشارقة، لاستقطاب المزيد من السياح والزوار من مختلف أقطار العالم لزيارة الإمارة».

وأضاف: «تشهد علاقات الشراكة والصداقة المتبادلة بين مدن كوريا وإمارة الشارقة تطوراً ملحوظاً انعكس على مختلف المجالات الحيوية ولاسيما الثقافة والسياحة والتجارة والاقتصاد، وهدفنا انتهاز هذه الفرصة والاستثمار في هذا التطور المتنامي وتعريف السائح الكوري بالمقومات الجاذبة لإمارة الشارقة، التي تشكل مركزاً مهماً للتعرف على أصالة الثقافة الإماراتية والعربية وتاريخها وموروثها، ووجهة للراغبين في خوض تجارب سياحية مبتكرة، ومستدامة تثري ذائقة السياح بمختلف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية».

وتمكن زوار المعرض من التجول الافتراضي في وجهات الشارقة المميزة، من خلال جولة تفاعلية غير مسبوقة وفرتها «الهيئة» بتقنية «الميتافيرس» لتعكس تجربة السائح الحقيقية في وجهات الإمارة الباسمة.