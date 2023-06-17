حوار أدبي عن تجربة الكاتبات في الإمارات وكوريا

سيؤول (الاتحاد)

تحت عنوان «نظرة إلى تجربة الكاتبات في الإمارات وكوريا الجنوبية»، استضاف جناح الشارقة ضيف شرف معرض سيؤول الدولي للكتاب 2023، كلاً من الكاتبة والباحثة الإماراتية شيخة الجابري، والناقدة الكورية إي إن جي، في جلسة حوارية تناولت دور النساء في تشكيل المشهد الأدبي في الإمارات وكوريا.

واستعرضت الجلسة، التي أدارتها الدكتورة كيم جونغا، أستاذة اللغة العربية في جامعة هانغو للدراسات العربية، أبرز المحطات التي أحدثت فيها النساء علامات فارقة في تطور مسار الأدب الإماراتي والكوري، وتأثير مساهمة المرأة الأديبة على رسم ملامح الحراك المعرفي والإبداعي في كلا البلدين.

حراك ثقافي

وفي حديثها عن رحلة الأدب النسوي الإماراتي، أكدت الكاتبة شيخة الجابري، أن المرأة الإماراتية لها دور بارز في الحركة الأدبية في الإمارات، التي تشهد تطوراً مستمراً منذ أكثر من نصف قرن. ففي عام 1970، صدرت أول رواية إماراتية للكاتبة شيخة الناخي، بعنوان «الرحيل»، وهي رواية أحدثت حراكاً ثقافياً في المجتمع. وقبل ذلك، كانت هناك شاعرات تميزن بالأدب المحكي، مثل بنت بن ظاهر، وعوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، التي رسخت مكانتها في تاريخ الشعر العربي. ومع مرور الزمن، ازدهرت الحركة الأدبية الإماراتية النسائية، وظهرت أسماء كثيرة في مختلف مجالات الإبداع.

وأكدت شيخة الجابري أن الأديبة الإماراتية تناولت في كتاباتها قضايا ترتبط بالبيئة الإماراتية، مثل البحر والطبيعة والصحراء، وكذلك قضايا اجتماعية، وهي تسعى إلى تجاوز النطاق المحلي، والانفتاح على العالم، وبذلك فإنها تبرز صلتها الوثيقة بمجتمعها.

قضايا مهمة

من ناحيتها، أوضحت الناقدة إي إن جي أن الآداب الكورية شهدت ظهور حركة روائية نسائية قوية، تعبر عن تجارب ومشاكل وتحديات المرأة في المجتمع الكوري، هذه الحركة تستند إلى واقع النساء اللواتي يواجهن الصعوبات في مختلف جوانب حياتهن، مشيرة إلى أن هذه الروايات أثارت اهتمام النقاد والقراء، لأنها تسلط الضوء على قضايا مهمة وحساسة، تحتاج إلى حلول عادلة وإنسانية.

تقدير الأجيال

وبينت جي أنّ الأجداد والجدات والفئات الضعيفة بشكل عام يجدون صوتاً ومناصراً لقضاياهم في الأدب الكوري النسوي. فهذا الأدب، الذي يتميز بالعطف والرحمة، يحاول إحياء ذكرى وتقدير جهود الأجيال السابقة، والاهتمام بالمحرومين والمهمشين في المجتمع، وقد أظهرت كاتبات كوريات موهبة وحساسية في تقديم هذه الأعمال الأدبية التي تنقل مشاعر المرأة الكورية تجاه محيطها.