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ثقافة

جنة كيم.. مترجمة كورية تتحدث اللهجة الإماراتية

المترجمة الكورية جنّة كيم
17 يونيو 2023 23:03

سيؤول (الاتحاد)
فتحت مناسبة احتفاء كوريا الجنوبية بإمارة الشارقة ضيف شرف معرض سيؤول الدولي للكتاب 2023، الباب أمام الكوريين المهتمين بالثقافة العربية والإماراتية لزيارة جناح الإمارة في المعرض، واقتناء الكتب والتفاعل مع برامج وفعاليات الجناح.
من بين زوار الجناح، جاءت المترجمة الكورية كاهو كيم، أو جنّة كيم، التي تجيد العربية، وتتحدث اللهجة الإماراتية، واختارت أن تحمل اسم «جنّة» بعد أن درست اللغة العربية في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية وأصبحت مترجمة.
وأتاح لها عملها مترجمة أن تلتقي بمواطنين عرب يتحدثون لهجات الإمارات ومصر وبلاد الشام، إلا أنها أعجبت باللهجة الإماراتية، وأصبحت تتقنها أو «ترمس بها» -كما تقول- بفضل تعرُّفها على سيدة إماراتية كانت في رحلة إلى كوريا، وعزَّزت معرفتها باللهجة الإماراتية بقراءة بعض الكتب من إصدارات دار «رمسة»، ومتابعتها لمسلسل إماراتي عبر إحدى المنصات، وتكرار مشاهدته خمس مرات لتعلم المزيد عن اللهجة الإماراتية ومفرداتها.
وأوضحت جنة كيم أنها زارت دولة الإمارات وأمضت فيها 4 أيام، وتنوي تكرار الزيارة للتعرف على إمارة الشارقة، وغيرها من إمارات ومناطق الدولة، وأبدت إعجابها بروح المرح التي تمتاز بها شخصية الإنسان العربي، مشيرة إلى أن ذلك دفع عدداً كبيراً من الطلاب الكوريين إلى دراسة «العربية».

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