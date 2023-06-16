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ثقافة

سفير الإمارات في كوريا الجنوبية: «سيؤول الدولي للكتاب» فرصة فريدة لإبراز تنوع الثقافة الإماراتية

عبدالله سيف النعيمي في جناح الشارقة بالمعرض (من المصدر)
17 يونيو 2023 01:23

سيؤول (الاتحاد)

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قال عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا الجنوبية، عقب افتتاح فعاليات «الشارقة ضيف شرف معرض سيؤول الدولي للكتاب 2023»: «نحن فخورون بمشاركة إمارة الشارقة كضيف شرف في معرض سيؤول الدولي للكتاب 2023، لأنها تعكس الروابط الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الثقافي، الذي يشكل جزءاً أساسياً من هوية وتاريخ ومستقبل الإمارات، ونرى أن حضور إمارة الشارقة في هذا المعرض يمثل فرصة فريدة لإبراز تنوع وغنى الثقافة الإماراتية والعربية بشكل عام، وتعزيز تبادل الخبرات مع الجانب الكوري».
وأضاف: «شهدنا الإقبال على جناح إمارة الشارقة، الذي استضاف مجموعة متنوعة من المؤسسات الثقافية والناشرين، وعرض مجموعة من الإصدارات والأعمال الأدبية والفنية التي تعكس تراثنا وحاضرنا، كما أبهرت الفرق الفنية والحرفية الإماراتية المشاركة ضمن جناح الشارقة جمهور المعرض بأدائها المتميز، ونجحت في نقل رسائل قوية عن ثقافتنا وتقاليدنا وعاداتنا، وذلك سيسهم في تعزيز التفاهم والتعاون بين البلدين ويرسخ جهود نشر قيم التسامح والسلام والحوار».

كوريا الجنوبية
الإمارات
الثقافة الإماراتية
معرض سيؤول الدولي للكتاب
عبدالله سيف النعيمي
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